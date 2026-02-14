ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > いきなり！ステーキを訪れ「生でお願いします」注文に店員パニック いきなり！ステーキ 時事ニュース よろず~ニュース いきなり！ステーキを訪れ「生でお願いします」注文に店員パニック 2026年2月14日 8時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「いきなり！ステーキ」を訪れた漫画作者の失敗談について紹介している 頭の中がビール一色だった作者は、焼き加減を尋ねられ「生で」と言ったそう 店員はパニックになり「店長に聞いてきます！」と走っていったという 記事を読む おすすめ記事 骨折抱える平野歩夢が衝撃パフォーマンス 実戦初投入フロントサイドダブルコーク１６２０成功 ５本のエア完遂も得点伸びず８６・５０点 会場ため息 2026年2月14日 4時18分 世界王者マリニン呆然8位「言葉が見つからない」 ミス連発…明かした大失速の原因「間違いなく…」 2026年2月14日 7時18分 神奈川県警が“不適切な”交通違反取り締まりか…2000件以上の違反を取り消しへ 担当の警察官ら複数人を書類送検へ 2026年2月14日 5時0分 苦労人・戸塚優斗の金メダル 実況アナ、解説が涙、涙の異例中継に反響 解説青野氏「悔しい姿、間近でみてきたんで。優斗が泣いたら泣いちゃいますよね」ＴＢＳ熊崎アナも声詰まらせる ネットも涙「最高の実況」 2026年2月14日 5時13分 選手村では「桃鉄」でリラックス 好調なフィギュア三浦、木原組 2026年2月13日 23時43分