いきなり！ステーキでまさかの生肉希望？（玖島川のりさん提供）よろず~ニュース

いきなり！ステーキを訪れ「生でお願いします」注文に店員パニック

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • いきなり！ステーキ」を訪れた漫画作者の失敗談について紹介している
  • 頭の中がビール一色だった作者は、焼き加減を尋ねられ「生で」と言ったそう
  • 店員はパニックになり「店長に聞いてきます！」と走っていったという
記事を読む

おすすめ記事

  • エアトリックを決める平野歩夢（撮影・吉澤敬太）
    骨折抱える平野歩夢が衝撃パフォーマンス　実戦初投入フロントサイドダブルコーク１６２０成功　５本のエア完遂も得点伸びず８６・５０点　会場ため息 2026年2月14日 4時18分
  • 金メダルを逃したイリア・マリニン【写真：ロイター】
    世界王者マリニン呆然8位「言葉が見つからない」　ミス連発…明かした大失速の原因「間違いなく…」 2026年2月14日 7時18分
  • 神奈川県警
    神奈川県警が“不適切な”交通違反取り締まりか…2000件以上の違反を取り消しへ　担当の警察官ら複数人を書類送検へ 2026年2月14日 5時0分
  • 金メダルを獲得し涙する戸塚優斗
    苦労人・戸塚優斗の金メダル　実況アナ、解説が涙、涙の異例中継に反響　解説青野氏「悔しい姿、間近でみてきたんで。優斗が泣いたら泣いちゃいますよね」ＴＢＳ熊崎アナも声詰まらせる　ネットも涙「最高の実況」 2026年2月14日 5時13分
  • 選手村では「桃鉄」でリラックス　好調なフィギュア三浦、木原組
    選手村では「桃鉄」でリラックス　好調なフィギュア三浦、木原組 2026年2月13日 23時43分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 骨折抱える平野歩夢 衝撃演技
    2. 2. 五輪魔物に世界王者飲み込まれた
    3. 3. 2000件以上 交通違反取り消しへ
    4. 4. 「最高の実況でした」ネットも涙
    5. 5. りくりゅう 人気ゲームで安らぐ
    6. 6. しまむらの喪服は神 女性を救う
    7. 7. 移動式オービスの恐るべき性能
    8. 8. 高市首相に謝罪「バカにしてる」
    9. 9. 性交しすぎ 選手村で避妊具不足
    10. 10. 「フリーレン」2期 新章突入へ
    1. 11. 異例の声明文 松岡昌宏の思い
    2. 12. 拿捕した中国漁船の船長を釈放
    3. 13. 未婚者の恋愛・結婚離れ止まらぬ
    4. 14. 敗れた平野歩夢の行動に反響
    5. 15. 松岡怒りか 強調した5文字に注目
    6. 16. サイゼ 春のメニュー改定を発表
    7. 17. フィギュア男子フリーで日本最多
    8. 18. 「介護は我慢大会じゃない」警鐘
    9. 19. 「生でお願い」店員はパニック
    10. 20. 参政党支持者と誤認され暴行被害
    1. 1. 2000件以上 交通違反取り消しへ
    2. 2. 拿捕した中国漁船の船長を釈放
    3. 3. 参政党支持者と誤認され暴行被害
    4. 4. 「介護は我慢大会じゃない」警鐘
    5. 5. 「生でお願い」店員はパニック
    6. 6. ドライアイス廃止→保冷剤に心配
    7. 7. 映画ドラえもん 異例の注意喚起
    8. 8. 「バロー」が関東進出で大行列
    9. 9. 未収金1億1635万円 市が債権放棄
    10. 10. 管理売春疑い 店長と交際関係か
    1. 11. 中学生にわいせつ? 元歌手逮捕
    2. 12. 日大三高でわいせつ動画問題
    3. 13. 日本の賃貸契約 戸惑う韓国人
    4. 14. 徳之島殺害 妻と心中図ったか
    5. 15. 変わらぬ顔ぶれで党運営→大惨敗
    6. 16. 遺伝子治療薬 3億円で保険適用
    7. 17. 中国人客 韓国でも問題行動か
    8. 18. 闇サイト殺人 忘れてほしくない
    9. 19. 網走市議 衆院選で二重投票試み
    10. 20. 膵臓、肺で5年生存率上昇　18年診断、全国がん登録
    1. 1. 鉄道レアグッズ 呆れた強気価格
    2. 2. 小島よしおが語る「至福の時間」
    3. 3. 立憲・高市追及メンバー14人壊滅
    4. 4. 石破氏 食料品の消費減税に懸念
    5. 5. 永田町を去る小沢氏 後輩に激励
    6. 6. 韓前大統領が罷免の真相 解説
    7. 7. 大小便禁止 巨大雑居ビルの内情
    8. 8. ひき逃げ 中国籍の男に批判殺到
    9. 9. 新人議員の「一気の増加は危険」
    10. 10. 2024年立憲代表選が「分かれ道」
    1. 11. 中道の党名変更 代表が否定的
    2. 12. 樹海に置き去り…男が語った後悔
    3. 13. 中道改革連合 新代表に小川氏
    4. 14. 中道階氏、党名変更の可能性に言及
    5. 15. 小泉大臣 強い口調で記者に迫る
    6. 16. プロほど中古戸建てを激推しの訳
    7. 17. 元ミス東大の行動がSNSで波紋
    8. 18. エプスタイン文書に日本人の実名
    9. 19. 氷弱点だから? ポケモン愛に感動
    10. 20. 中国ネット大手の映像生成AI　偽動画や権利侵害に懸念も…日本政府は法令遵守を呼びかけ
    1. 1. 台湾を武力統一で「次は日本」
    2. 2. これぞアメリカ 産院の夕食注目
    3. 3. 海外SNSで「中国人になる」拡大
    4. 4. 中国、日本の船長逮捕を批判せず
    5. 5. 「韓国の怪物」名門で居場所ない
    6. 6. 上海の路上に巨大な穴 現場騒然
    7. 7. 中国でデスノに高市首相の名書く
    8. 8. ルーブル職員ら チケ詐欺で拘束
    9. 9. 通常1万円→1週違いで8万円 暴騰
    10. 10. 歴史家メドベージェフさん死去
    1. 11. メダル第1号生中継せず大炎上 韓
    2. 12. 韓国大失態 金獲得の生中継逃す
    3. 13. K-POPスター撮影 崖に観光客殺到
    4. 14. 露首都に北朝鮮料理店の開業殺到
    5. 15. PayPay 米に新規株式公開を申請
    6. 16. 14歳から100回整形 中国女性告白
    7. 17. 北朝鮮 国家密輸が全面中断
    8. 18. 韓の元フィギュア選手美貌釘づけ
    9. 19. 蘭代表がファスナーを…美しい
    10. 20. バナナの茎など使った緬の国民食
    1. 1. 移動式オービスの恐るべき性能
    2. 2. 確定申告で誤記入 何が起きる?
    3. 3. 風呂には入らず洗面台は吸い殻
    4. 4. 不適切会計 209億円の影響確認
    5. 5. アパホテルグループ創業者 死去
    6. 6. 電通グループ 過去最大の赤字
    7. 7. 交通系ICただ使うだけでは損
    8. 8. 日産の買い手の最終候補に中国
    9. 9. 日本郵便 2年ぶりに黒字転換
    10. 10. ビール大手3社の決算出そろう
    1. 11. 島国で起きた「悪夢の24時間」
    2. 12. 京成、新型特急で複々線化検討
    3. 13. ノジマ 初任給40万円に引き上げ
    4. 14. フジ株巡り村上氏側が声明で反論
    5. 15. セブン おにぎりなど値上げ開始
    6. 16. 「マネーの拳」社員の引き抜き
    7. 17. ドライアイス廃止→保冷剤に心配
    8. 18. スーパーのコメ価格、4204円に
    9. 19. アンナミラーズ 3年半ぶりに復活
    10. 20. あぶらとり紙から…老舗企業脱却
    1. 1. Type-Cを有線LAN化 変換ケーブル
    2. 2. LD編集部がレビュー 1人用食洗機
    3. 3. 楽天 剰余金無配の理由を説明
    4. 4. Snapdragon 8 Elite搭載で薄型7.85mmの最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で発売に！型番「NX799J」が技適通過
    5. 5. たった3秒でビンディングペダルをフラット化。ペダルアダプター「Pocket Pedals」
    6. 6. [Point of View]Vol.64 Autodesk University Japan 2014開催！
    7. 7. 複雑機構を見て楽しめる。2種類の「ZEROO」スケルトントゥールビヨン機械式腕時計
    8. 8. 公共交通機関だけを使ってある地点から別の地点までレースをするゲーム「Geo Racers」
    9. 9. 「GeForce RTX 4060 Ti」（8GB版）の実力を徹底検証 - RTX 3070と同クラスで圧倒的な省電力！
    10. 10. プログラムを動かす時にメモリがどのように割り当て・解放されるのかをめちゃくちゃわかりやすいイメージ画像で解説してくれるサイト「Memory Allocation」
    1. 11. 高温・高圧防水＆耐衝撃の高コスパスマホ「motorola edge 60」が日本で2月20日に発売！FeliCa対応でUQ mobileのみが販売。価格は4万5800円
    2. 12. 発表前から市場をリード。iPhone Foldの噂で折りたたみスマホはワイド時代へ
    3. 13. Appleが紛失防止トラッカー「AirTag（第2世代）」などが搭載する第2世代UWBチップによる探せる範囲が最大1.5倍に拡大は日本で利用不可と案内
    4. 14. 【ディスプレイ付き】すごすぎるキーボードが登場。LEDディスプレイ付きで、バックライトもすごすぎる「AULASTAR AMG65」をレビューします
    5. 15. 【性能ランキング世界1位】xAIの動画生成AI「Grok Imagine」徹底解説！ Sora/Veo級の映像を無料で作る方法！
    6. 16. 薄型タフネス格安スマホ「motorola edge 60」UQ mobileが発売、大画面有機ELや光学3倍カメラ搭載で誰にでも使いやすく
    7. 17. 香川県 NVIDIAと連携協定締結へ
    8. 18. 「PayPay」ミニアプリでPayPay米国上場株を買えるように、1万円～
    9. 19. 未発表なSamsungの次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S12+」と「Galaxy Tab S12 Ultra」がIMEIデータベースに登録
    10. 20. 家で気軽に全身運動。楕円軌道で関節に優しい、超静音ツイストエアロステッパー「Row Footing」
    1. 1. 骨折抱える平野歩夢 衝撃演技
    2. 2. 五輪魔物に世界王者飲み込まれた
    3. 3. 「最高の実況でした」ネットも涙
    4. 4. りくりゅう 人気ゲームで安らぐ
    5. 5. 性交しすぎ 選手村で避妊具不足
    6. 6. 敗れた平野歩夢の行動に反響
    7. 7. フィギュア男子フリーで日本最多
    8. 8. 平野歩夢「生きててよかった」
    9. 9. 男子HPでも日本 メダル2個獲得
    10. 10. 平野歩夢の強行出場に観衆沸く
    1. 11. 五輪 まどマギの衣装を着用願望
    2. 12. 日本勢最上位の2位 戸塚優斗の今
    3. 13. 平野歩夢の採点に海外から疑問も
    4. 14. 五輪で疑惑の審判に「前科」判明
    5. 15. 夢が叶った 戸塚優斗涙止まらず
    6. 16. ドーピング検査で陽性も五輪出場
    7. 17. 連覇の夢散るも…平野歩夢らしく
    8. 18. 【五輪】平野歩夢が６人目で登場も１回目は転倒　骨盤骨折など大けがから復活、２大会連続金メダルを狙う　スノボＨＰ
    9. 19. 皇帝 マリニン失速予言していた
    10. 20. 五輪限定 ピカチュウバッジ人気
    1. 1. 「フリーレン」2期 新章突入へ
    2. 2. 異例の声明文 松岡昌宏の思い
    3. 3. 高市首相に謝罪「バカにしてる」
    4. 4. 松岡怒りか 強調した5文字に注目
    5. 5. 1億円稼いだ女優→今1円も残らず
    6. 6. 井口浩之 喫煙者へ強烈な皮肉
    7. 7. アパG創業者 元谷外志雄さん死去
    8. 8. 中道新代表に辛辣「中身がない」
    9. 9. はんにゃ金田 移住理由は埋蔵金
    10. 10. 浜田雅功 水ダウで見せた異変
    1. 11. 山田涼介、ソロドームツアー決定
    2. 12. ファイナルコール炎上 全面謝罪
    3. 13. 国分謝罪「中居氏も謝罪すべき」
    4. 14. 矢部浩之 ネットで詐欺被害に
    5. 15. 娘からは「トト」木村が由来説明
    6. 16. 銭湯で「濡れ衣」楽しんごが怒り
    7. 17. 鈴木亮平の姿に大興奮「別人」
    8. 18. 辞めてほしい女性議員 1位断トツ
    9. 19. 8.6秒バズーカーの現在が別人
    10. 20. 段原瑠々 Adoの中の人疑惑否定
    1. 1. しまむらの喪服は神 女性を救う
    2. 2. 両目なく誕生した娘 22歳の現在
    3. 3. 「ポムポムすぎるよ展」開催へ
    4. 4. 「裸だし、もう切実よ」苦肉の策
    5. 5. 復讐? 息子の婚約者に父は冷や汗
    6. 6. 1日の消費カロリー上げる朝習慣
    7. 7. 孫に夢中の祖母 孫の一言にハッ
    8. 8. 「浮気調査」ヨガ終わりに女性と
    9. 9. 出産より19歳と沼る...夫の末路
    10. 10. 上司から「定時で帰る」概念なし
    1. 11. しまむらの配色トップスで垢抜け
    2. 12. ピクサーの世界展 日本初上陸へ
    3. 13. 脂肪を燃焼し尽くす鬼のプランク
    4. 14. ぼる塾田辺絶賛 おすすめチョコ
    5. 15. トイレ出産 母に知られたくない
    6. 16. 婚活ループを抜け出す秘訣とは
    7. 17. ZARAのブーツでキレイ見えコーデ
    8. 18. 「オタ婚」新婚生活がリアルに
    9. 19. 孫の名付け口出す義母 案も否定
    10. 20. ちいかわレストラン沖縄店が開店