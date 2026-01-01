2026年2月19日、ジャパン・トゥエンティワンがコンピュロックスの2026年版総合カタログを公開しました。

公開先は同社Webショップで、業務用iPadスタンドからPC向け盗難防止マウントまでを1冊で比較できる構成です。

店舗や受付、イベントで端末を使う現場にとって、展示性とセキュリティを同時に設計しやすい実務資料になっています！

コンピュロックス「タブレット・PC向け展示／盗難防止2026総合カタログ」

公開日：2026年2月19日公開時刻：14:00カタログ総ページ数：53ページ公開チャネル：J21 Webショップ

コンピュロックスは、タブレットやPC向けの展示・盗難防止製品を展開するブランドです。

J21 Webショップは、ジャパン・トゥエンティワンが運営する販売チャネルです。

今回の最新版では、Apple製品とMicrosoft製品向け専用品に加え、汎用タイプまで網羅した選定導線が整理されています。

4シリーズで比較するタブレット固定方式

掲載シリーズ数：4シリーズ掲載名：Apex／PowerMove／Magnetix／Cling主な設置方式：卓上・フロア・壁掛け

Apexはフラットフレーム型で、カウンター常設端末をすっきり見せたい現場に合わせやすい構成です。

PowerMoveは給電を意識した運用と相性が良く、長時間稼働する受付端末にも組み込みやすくなっています。

MagnetixとClingまで横並びで確認できるため、固定力と可動性の優先順位を整理しながら比較検討を進行中。

VESA対応フロアスタンド「Swift」の導入設計

本体高さ：95.5cmVESA規格：75×75mm／100×100mm対応端末サイズ：最大15.6インチ耐荷重：最大5kg

Swiftは細身ポールと安定ベースを組み合わせた設計で、導線を圧迫しにくいフロア運用に向いています。

自立式と床面ネジ固定の両方に対応するため、短期イベントと常設展示のどちらにも展開しやすいモデルです。

ブラックとシルバーの2色展開も用意され、空間トーンに合わせた機材統一をしやすい点も魅力です！

Apple機器向けマウントで強化する盗難防止

掲載製品数：5製品対象機器：Apple TV／Mac mini／Mac Studio素材仕様：98%リサイクル可能アルミニウム採用モデルあり施錠対応：シリンダー錠／盗難防止ワイヤー

Mac Studio向けモデルは全ポートへのアクセスを確保しながら固定でき、保守性と防犯性の両立を狙える設計です。

Apple TVやMac mini向けのボックス型マウントは省スペース性が高く、受付裏や壁面周辺の配線整理にもなじみます。

展示什器として見せる用途と運用端末として守る用途を同時に満たせるため、店舗・医療・教育現場での導入検討が加速中。

53ページを通して、機種専用品と汎用品の選択肢を同じ基準で比較できるのが今回のカタログの強みです。

現場ごとに異なる要件を「固定方式」「設置位置」「施錠方法」で分解できるため、導入前の設計工数を抑えやすくなります。

端末活用を売場体験や業務効率へつなげたい担当者にとって、実装精度を高めるための実用的な一冊です☆

【展示運用と盗難対策の設計が一気に進む最新版！

コンピュロックス「タブレット・PC向け展示／盗難防止2026総合カタログ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 2026年版総合カタログはいつ公開されましたか？

2026年2月19日14:00に公開されました。

Q. カタログは何ページありますか？

総ページ数は53ページです。

Q. SwiftはどのVESA規格に対応していますか？

75×75mmと100×100mmのVESA規格に対応済み。

Q. Swiftが対応する端末サイズと耐荷重はどの程度ですか？

最大15.6インチ、最大5kgまで対応しています。

