「嵐」の大野智（45）が5月いっぱいでSTARTO ENTERTAINMENTを退所することを28日、同社の公式サイトで発表した。嵐のメンバーでは2023年10月にSMILE―UP.から退所した二宮和也（42）、24年5月の松本潤（42）に続いて3人目。5月31日の東京ドーム公演を最後に活動終了するグループに合わせての決断となった。

同社は大野の5月末での退所を報告し、「長きにわたり、応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には心より御礼を申し上げます」とメッセージ。「当社としては、新たな道を歩むこととなる大野智の決断を尊重し、これまでの数々の功績に対し心より感謝の意を表します。引き続き、皆様からの温かいご支援のほどお願い申し上げます」とした。

大野はこの日、同社の公式サイトとファンクラブサイトにコメントを発表。「私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と報告し、ファンやスタッフ、関係者らに感謝。「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」と明かした。

大野は1994年10月に旧ジャニーズ事務所に入所し、99年11月3日に嵐としてデビュー。2020年12月31日でグループが活動休止した後は「一度何事にも縛られず、自由な生活がしてみたい」と目立った芸能活動をせずに休業し、沖縄・宮古島に滞在していることなどが伝えられてきた。

昨年5月、嵐が26年のコンサートをもって活動終了を発表した際にはファンクラブサイトで公開された動画に登場。1587日ぶりにファンの前に姿を見せて話題となった。

デビュー26周年記念日の同11月3日にはファンクラブ会員向けの生配信に登場し、「4年半ぐらい自由に生きさせてもらった。このままでは終われないと、みんなとも話し合って今ここに立っています」とコメント。最後のツアーに向けた体力づくりは「まだやってない」とし、「どんどん楽しいことを届けられるように考えていく。期待して待っていてください」とファンに呼びかけていた。

嵐は3月4日に新曲「Five」を配信リリース。活動終了日の5月31日にはCDシングルとしても販売される。全国5大ドーム全15公演「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」は3月13日の札幌市・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）から始まり、5月31日の東京ドームでラストを飾る。

大野のコメント全文は以下の通り。

＜大野智よりみなさまへ＞

皆さまにご報告があります。

私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。

14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。

そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。

本当にありがとうございました。

嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています。

まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。

最後まで見守っていただけると嬉しいです。

大野智