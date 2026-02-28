ÆÃÍÜÂÔµ¡3Ç¯¤Ç85ºÐÊì¤ÏÍ×²ð¸î4¤Ë¿Ê¹Ô¡¡¡ÖÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÈñÍÑ¤Î¸½¼Â¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÂÔµ¡¼Ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó27.5Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»ÜÀß¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÈñÍÑÌÌ¤ÎÍýÍ³¤«¤éÆþµï¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¥±¡¼¥¹¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀßÁª¤Ó¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤Ê»ÜÀß¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÂÔµ¡27.5Ëü¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþ½ê¿½¹þ¼Ô¤Î¾õ¶·¡ÊÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡¦2022Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþµïÂÔµ¡¼Ô¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç27.5Ëü¿Í¡ÊÍ×²ð¸î3°Ê¾å¤Ï25.3Ëü¿Í¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÄ´ºº¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Î32.6Ëü¿Í¤«¤é5.1Ëü¿Í¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀßÅùÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î»ÜÀß¿ô¤Ï2025Ç¯»þÅÀ¤Ç1Ëü8460»ÜÀß¤È¡¢10Ç¯Á°¤ÎÌó1.7ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀß¤´¤È¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÎÈñÍÑÈæ³Ó
²ð¸î»ÜÀß¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ©ÅÙ¾å¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤Ï¡¢º¬µòË¡¤äÀßÃÖ¼çÂÎ¡¢·ÀÌó·ÁÂÖ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë½õÀ®À©ÅÙ¤Ë¤âº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ÅÙ¾å¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¡ÖÆÃÄêÆþ½ê¼Ô²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ¡×¤Ê¤É¤Î·Ú¸ºÀ©ÅÙ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¡ÊËþ³Û¡Ë¤Ç·î³ÛÌó6Ëü8000±ß¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò²Ã¤¨¤¿Ê¿¶Ñ¤Ï·î³ÛÌó14Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡£É×¤¬²ñ¼Ò°÷¡¢ºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤ÎÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç·îÌó20Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯¶â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÆþ½ê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î·î³Û15Ëü¡Á30Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë½õÀ®À©ÅÙ¤Î³èÍÑË¡
1. ÆÃÄêÆþ½ê¼Ô²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ¡ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³ÛÇ§Äê¡Ë
½êÆÀ¤äÍÂÃù¶â¤¬°ìÄê°Ê²¼¤Î¿Í¤Ï¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤Î²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀß¤Îµï½»Èñ¡¦¿©Èñ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ¹â³Û²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ
1¥«·î¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¶²áÊ¬¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3. °åÎÅÈñ¹µ½ü
ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤Ï°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ
»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¸þ¤±¤Î²ÈÄÂÊä½õ¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤»ÜÀßÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤äÆþµï¾ò·ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤ä¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤â´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ²¿¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï»ÜÀßÁª¤Ó¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¡ÖÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à°ìÂò¡×»×¹Í¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
¤Þ¤º¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢»ÜÀßÁª¤Ó¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþ½êÂÔ¤Á´ü´Ö¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ô¥«·î¡Á¿ôÇ¯¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ¤ÎºßÂð²ð¸î¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤âÁªÂò»è¤Ë´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. Ê£¿ô»ÜÀß¤Ø¤ÎÆ±»þ¿½¤·¹þ¤ß
ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÏÊ£¿ô¤Î»ÜÀß¤ËÆ±»þ¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂÔµ¡´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶áÎÙ¤ÎÊ£¿ô»ÜÀß¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
3. Æþµï°ì»þ¶â0±ß¤Î»ÜÀß¤òÃµ¤¹
ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¡¢Æþµï°ì»þ¶âÉÔÍ×¤Ç·î³ÛÈñÍÑ¤Î¤ß¤Î»ÜÀß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
4. ÃÏ°è¤ò¹¤²¤Æ¸¡Æ¤
ÅÔ¿´Éô¤è¤ê¹Ù³°¤äÃÏÊý¤Î»ÜÀß¤Î¤Û¤¦¤¬ÈñÍÑ¤Ï°Â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸¡Æ¤¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5. ¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤ä¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½¤ò³èÍÑ
ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÆþ½ê¤Þ¤Ç¤ÎÂÔµ¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤Ê¤É¤ÎºßÂð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²ð¸îÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áá´ü¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤È»ñ¶â½àÈ÷¤¬¸°
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÊ£¿ô»ÜÀß¤ËÆ±»þ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÔµ¡½ç°Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¶áÎÙ¤ÎÆþµï°ì»þ¶â0±ß¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò3¥«½ê¸«³Ø¤·¡¢·î³Û18Ëü±ß¤ÇÆþµï²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃÍÜ°ìÂò¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤Î¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¡£Êì¿Æ¤ÎÇ¯¶âÌó14Ëü±ß¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¼«¿È¤¬·î4Ëü±ß¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì±´Ö»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþµï¸å¤ÏÊì¿Æ¤ÎÉ½¾ð¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯·èÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î»ÜÀßÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÍ×²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÒÀ¤Âå¤¬Áá¤á¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤Î¼ïÎà¤ÈÈñÍÑÁê¾ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¡¢¼¡¤Ë¡¢¿Æ¤ÎÇ¯¶â³Û¤ÈÍÂÃù¶â¤òÇÄ°®¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë½õÀ®À©ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¡¢Èæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï³Î¤«¤ËÈñÍÑÌÌ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ½ê¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Ì±´Ö»ÜÀß¤â´Þ¤á¤ÆÉý¹¤¯¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áá¤á¤Î½àÈ÷¤È¾ðÊó¼ý½¸¤¬¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
