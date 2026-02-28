この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【ホテルユニバーサルポート】コスパ最強!!夏休み旅行にオススメ!!朝食ビュッフェも大満足【USJおすすめホテル】」と題した動画を公開した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のオフィシャルホテルである同施設を「コスパ良好でお泊まり勢におすすめ」と評し、その魅力を徹底解説している。



動画ではまず、ホテル内のエンターテインメント性を紹介。ロビーにはミニオンの装飾が施され、巨大水槽や恐竜のモニュメントなど、パークの余韻を楽しめる空間が広がる。宿泊した「カリブ スーペリア」は海をイメージした青基調の広々とした客室で、窓からは大阪湾や天保山の景色が一望できる。もちもぐ氏は、Nintendo Switchのドック貸出サービスを利用し、客室のテレビでゲームを楽しむ様子も紹介した。



最大のハイライトは、約70種類のメニューが並ぶ朝食ビュッフェ「ポートダイニング リコリコ」だ。もちもぐ氏は、その場で絞るフレッシュオレンジジュースを「高級オレンジジュースみたいだ」と驚きの表情でレポート。さらに、ライブキッチンで提供される「ハムエッグオープンサンド」を実食し、「肉厚ベーコンととろとろ卵、チーズの組み合わせが間違いない。個人的に一番のおすすめ」と絶賛した。他にも、大阪名物のミックスジュースや、たこ焼き、揚げたてのからあげなど、バラエティ豊かなメニューを堪能した。



動画の最後では、大人2名の朝食付き宿泊料金が合計22,530円（取材時）であったことを明かし、1人あたり約1万1000円という価格設定に「いい部屋でいい景色で、この値段は安い」と総括。USJ旅行の満足度を底上げする、コスパ最強のホテルであると結論付けた。