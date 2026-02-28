中学生になる息子に“2万円のAndroid”を勧めたら「ダサいから」と拒否されました。本人は「18万円のiPhone」が欲しいそうですが、子どもには高すぎですよね？ どう説得すべきでしょうか？

なぜ中学生にiPhoneが人気なのか

AppleのiPhoneは、国内でも高いシェアを持つとされるスマートフォンで、特に若年層では利用者が多いといわれています。

その理由の1つとして考えられるのが、友達との共通体験です。例えば、iPhone同士であればAirDropで写真や動画を簡単に共有できます。部活の写真や行事の動画をその場で送り合えることは、中学生にとって大きな魅力でしょう。

また、「みんなが持っている」という安心感もあります。周囲がiPhoneであれば、ケースやアクセサリーの情報共有もしやすく、ブランドイメージも相まって無難な選択になりやすいでしょう。

とはいえ、新品のiPhoneはモデルによって価格差があり、10万円前後から20万円近いものまであります。数年に1回の機種変更も考えると、出費は軽くはないでしょう。



格安Androidのメリットとは？

一方、Android端末は2～4万円台で購入できるモデルも多くあります。きょうだいがいる家庭や塾代など教育費がかかる時期には、iPhoneよりも価格が安めのAndroidを選ぶことは、家計に優しい選択ともいえます。

また、性能面でも、SNSや動画視聴、LINEなどの基本的な用途であれば、エントリーモデルのAndroidでも十分対応できるケースが多いでしょう。つまり、中学生が日常的に使う機能に限定すれば、必ずしも高価なiPhoneでなければ困るとは限りません。



どうやって説得する？ 話し合いのポイント

家計に優しいからといって、「安いからAndroidにしなさい」と一方的に決めてしまうと、子どもは納得しにくいものです。

まずは、なぜiPhoneが欲しいのかを具体的に聞いてみることが大切です。AirDropを使いたいのか、友達と同じ機種がいいのか、それとも単に「みんなが持っているから安心」という理由なのかによって、対応は変わります。

実際に家電量販店でAndroidを触らせてみると、「思っていたより使いやすい」と印象が変わるかもしれません。

さらに、新品の最新iPhoneにこだわらず、型落ちモデルや中古品を検討すれば、Androidとの価格差は縮まります。あるいは、「中学の間はAndroid、高校進学時にiPhoneを再検討する」といった段階的な方法も選択肢の1つでしょう。

重要なのは、価格の差を具体的な金額で示し、その分のお金が家計にどのような影響を与えるのかを共有することです。スマホ選びを通して、お金の価値についても一緒に考える機会にすることが、最終的な納得感にもつながるでしょう。



まとめ

中学生にiPhoneが人気なのは、友達との共有機能や「みんなが持っている」という安心感、ブランドイメージが背景にあると考えられます。

しかし、価格差は数万円に及ぶこともあり、家計への影響は決して小さくありません。また、格安Androidでも日常利用には十分な性能を備えた機種は多く存在します。

とはいえ、大切なのは、どちらが正しいかを決めつけることではありません。価格・用途・家庭の状況を踏まえて親子で話し合い、納得できる選択をすることが大切だといえるでしょう。

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など