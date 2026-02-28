2月5日に配信されたYouTube「よにのちゃんねる」に登場した菊池風磨のビジュアルに注目が集まっている。

同チャンネルは二宮和也、山田涼介、菊池、出演休止中の中丸雄一の「STARTO ENTERTAINMENT」のグループの垣根を超えたYouTubeチャンネルだ。

「2月8日に記念すべき『♯500』となる大型企画が開始しており、二宮さん、山田さん、菊池さんの3名で1泊2日のグアム旅行を楽しむというものでした。5本にわたり海でのアクティビティや買い出し、そして食事の様子などが紹介されています。そして、話題となったのは帰国日の朝の出来事でした。

朝食会場に朝8時集合のところ、現れたのは二宮さんと山田さんのみ。20分が経過しても菊池さんが来なかったのですが、撮影は開始。2人がビュッフェを取りに行き、席に戻ったタイミングで菊池さんが遅刻を土下座で待っており、謝罪するというものでした。

『8時11分に目を覚ました』という菊池さんは、裸にパーカーを羽織り短パン姿、髪はノーセットという“完全寝起き”のボサボサヘア。アイドルらしからぬ“ボサボサヘア”でファンからは驚いた声も上がっています」

しかし、X上では好意的な声が相次いでいる。

《本当に寝坊とか全然しないの知ってるから余計に反省してますって感じなのが伝わりすぎて笑》

《風磨くん寝坊珍しいからこそ許して貰えるんだよね 優しい先輩に囲まれててこっちまで幸せです》

むしろ“レアな失態”として微笑ましく受け止められているのだ。

「動画内でも“寝坊はジュニア時代ぶり”と話していた通り、菊池さんが遅刻するのは極めて珍しいです。現在は主演ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）に加え、timeleszの冠番組やバラエティ番組にも引っ張りだこ。2月はラジオを含め、メディアに出ない日が5日間しかないほどの過密スケジュールです。1泊2日の海外ロケという特殊な環境も影響した可能性はあるでしょう。

さらに、山田さんと二宮さんとの掛け合いが“面白い”と寝坊をネタに昇華している3人の関係性がファンにも受け入れられていたと思います」

それほど疲れがたまっていたとも言えそうだ。