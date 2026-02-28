1980年12月8日に射殺されたジョン・レノン。その少し前から、彼は自身の死を強く意識するような発言を周囲に漏らしていたという。繰り返し見る奇妙な夢、息子に託そうとしたカセットテープ……。ジョンは死の直前、何を考え、そして何を見ていたのか？※本稿は、ノンフィクション作家の青木冨貴子『ジョン・レノン 運命をたどる ヒーローはなぜ撃たれたのか』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

ジョン・レノンが死の直前に

繰り返し見ていた奇妙な夢

1980年7月末になるとジョン・レノンは作曲活動をすべて終え、いよいよレコーディングに備えてニューヨークへ戻ることにした。バミューダで過ごす最後の晩、ジョンは2本のカセットテープをフレデリック・ラインハルト・シーマン（編集部注／ジョンのアシスタント）に全部聞かせると、ニューヨークへ戻ったらコピーを録って、息子のジュリアンにも送ってくれないか、と頼んできた。

ジョンは息子のことを考えると悲しげにもの思いに沈むのが常だった。これから先、自分は父親として長男とまともな関係を持てないかも知れないと懸念し、もし、自分の身に何か起こったら、ジュリアンに自分の日記を渡してくれないかとシーマンに頼んできた。

続けて、その後を予測するような言葉を放った。

《「自分が非業の死をとげる“奇妙な”夢を、このところ繰りかえし見るんだ」》（『ジョン・レノン最後の日々』フレデリック・ラインハルト・シーマン著／p307）

《「今まで、ぼくは凶暴性を孕んだ人生を送ってきた――思想的にも、行動的にもね。だから、非業の死をとげるように、きっと運命づけられているんだろうな」と語る。彼はときどき自分が撃たれるところを想像することがあるという》（前掲書p307-308）

