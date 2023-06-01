【NieR Series 15th Anniversary BOX】 2月28日 発売 価格：32,780円

スクウェア・エニックスは、「NieR」15周年を記念した「NieR Series 15th Anniversary BOX」を本日2月28日に発売する。価格は32,780円。

本商品は、CD、書籍、スタチューフィギュアが1つに納められたBOX商品。「NieR:Automata」より2B、「NieR Re[in]carnation」より白い少女（フィオ）、「NieR Replicant ver.1.22474487139...」より主人公が一緒になったスタチューフィギュアと、「ニーア：ディナーショーみたいな何か 12024 ～素敵なお食事と音楽と岡部啓一と愉快な仲間たち～」で披露されたアレンジを、新たにスタジオ収録したCD「NieR Jazz Arrangement Album from the Dinner Show」、「NieR」シリーズ3作品に登場する武器に秘められた物語を650種以上収録した書籍「武器ノ物語 NieR Weapon Story」が同梱される。

「NieR Series 15th Anniversary BOX」

「NieR Series 15th Anniversaryフィギュア」

【『NieR Series 15th Anniversary BOX』PV】

・商品サイズ：全長約210mm/1個

「NieR Jazz Arrangement Album from the Dinner Show」

・商品サイズ：約124.5×141.5×10.5mm（高さ×幅×奥行）/1枚

※楽曲は後日デジタル配信される場合があります。

「武器ノ物語 NieR Weapon Story」

・商品サイズ：約105×148×28mm（高さ×幅×奥行）/1冊

※掲載作品：「NieR:Automata」、「NieR Re[in]carnation」、「NieR Replicant ver.1.22474487139...」

(C) SQUARE ENIX