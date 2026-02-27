【「働いてないし、ヒマでしょ？」】長女の妊娠は嬉しい！え、近くに住むの？＜第2話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第2話 ちょっと待って！？
【編集部コメント】
サトミさんはミユさんから報告を受けたとき、驚きがあったものの、まずはなによりも嬉しかったそうです。サトミさんにとっては初孫になるわけですから、当然ですよね！ しかしそんな喜びも束の間、ミユさんからは次なる報告が……。「実家の近くに越してきたい」と言うミユさんですが、サトミさんは少々苦い反応。サトミさんとミユさんが思い描く未来のイメージがちょっとズレているようなのですが……はたして大丈夫でしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第2話 ちょっと待って！？
【編集部コメント】
サトミさんはミユさんから報告を受けたとき、驚きがあったものの、まずはなによりも嬉しかったそうです。サトミさんにとっては初孫になるわけですから、当然ですよね！ しかしそんな喜びも束の間、ミユさんからは次なる報告が……。「実家の近くに越してきたい」と言うミユさんですが、サトミさんは少々苦い反応。サトミさんとミユさんが思い描く未来のイメージがちょっとズレているようなのですが……はたして大丈夫でしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび