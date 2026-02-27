【「働いてないし、ヒマでしょ？」】長女の妊娠は嬉しい！え、近くに住むの？＜第2話＞#4コマ母道場

子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。

第2話　ちょっと待って！？



【編集部コメント】

サトミさんはミユさんから報告を受けたとき、驚きがあったものの、まずはなによりも嬉しかったそうです。サトミさんにとっては初孫になるわけですから、当然ですよね！　しかしそんな喜びも束の間、ミユさんからは次なる報告が……。「実家の近くに越してきたい」と言うミユさんですが、サトミさんは少々苦い反応。サトミさんとミユさんが思い描く未来のイメージがちょっとズレているようなのですが……はたして大丈夫でしょうか？

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・みやび