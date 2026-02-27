発売75周年「ミルキー」新ブランドキャラクターに蒔田彩珠さん 新CM放送 / 限定グッズ・プレゼントキャンペーン、新商品も展開【不二家】

不二家は、「ミルキー」の新ブランドキャラクターに俳優の蒔田彩珠(まきた あじゅ)さんを起用し、3月3日から新CM『ずっと、ずーっとの、やさしさ』篇(30秒･15秒)を全国でオンエアする。

「ミルキー」ブランドの「やさしさ」「安心感」「そっと寄り添う存在」といったイメージと、確かな演技力と誠実さ･自然体の佇まいを持つ蒔田さんとの親和性が高いとして、今回ブランドキャラクターに初起用した。

「ミルキー」は2026年で発売75周年を迎えた。新CMの放送に合わせ、「75th記念!ミルキーBOX」などの限定グッズが計3,000人に当たる、プレゼントキャンペーンを実施。「ミルキー」のパッケージデザインのリニューアルや新商品の発売も行う。

【すべての画像を見る】

〈北海道でCM撮影、“そのままでいい”をメッセージ〉

新CMでは、忙しい日常の中でふっと肩の力を抜き、ありのままの自分を肯定できる時間を描いた。北海道で撮影し、広大なロケーションを背景に「そのままでいいよってミルキーは教えてくれる」というメッセージを軸に制作。建物のない森や緑、広い空など、開放的な自然の中を走り抜ける蒔田さんの、飾らない表情やリラックスした佇まいを収めた。

蒔田さんは、新CMの見どころに「走っているカット」を挙げ、「初めての北海道ロケで、とても素敵なCMができあがりました。皆様にもぜひ見ていただけたら嬉しいです」と語った。

〈「milky75周年ありがとう!キャンペーン」も展開〉

新CMの公開に合わせ、「限定グッズが当たる!milky75周年ありがとう!キャンペーン」として、プレゼントキャンペーンも実施する。期間は3月3日(火)〜5月20日(水)まで。

対象商品を税込300円以上購入した人が応募でき、抽選で合計3,000人に限定グッズをプレゼントする。「ミルキー袋」や「生ミルキー」など、キャンペーン期間中に発売しているミルキーブランド商品が対象で、雑貨･冷菓･飲料は除く。

応募には、期間中に商品を購入したレシートが必要となる。2口で応募できるAコースと1口応募のBコースを用意した。

Aコースの景品は、限定レトロペコちゃん人形･3連アクリルチャーム･ハンドタオル･Bluetoothスピーカーを組み合わせた「75th記念!ミルキーBOX」で、当選者1,000人にプレゼントする。Bコースでは、「蒔田彩珠さんオリジナルQUOカード1,000円分」が2,000人に当たる。

【キャンペーン概要】

期間: 2026年3月3日(火)〜5月20日(水)午後11時59分

レシート有効期間 : 2026年3月3日(火)午前10時〜5月20日(水)

対象商品 : キャンペーン期間中に発売しているミルキーブランド商品(雑貨･冷菓･飲料除く)

Aコース(2口応募)

景品:「75th記念!ミルキーBOX(限定レトロペコちゃん人形･3連アクリルチャーム･ハンドタオル･Bluetoothスピーカー)」当選人数1,000人

Bコース(1口応募)

景品:「蒔田彩珠さんオリジナルQUOカード1,000円分」当選人数2,000人

※景品の画像はイメージ。事前通知なく賞品内容・仕様・デザインが変更になる場合がある。

■キャンペーンサイト

〈パッケージ刷新や新商品の発売も〉

新CMに合わせ「ミルキー」のパッケージをリニューアルし、3月3日から全国展開する。CMのキャッチコピー「ずっと、ずーっとの、やさしさ。」とミルキー75周年ロゴをパッケージ表面に配置。全8種のデザインを用意した。

同時に新商品「トマトだいすき!ミルキー袋」も全国発売する。鳥取県産「日南トマト」のオリジナルトマトジャムを、トマト味のミルキー生地で包み、トマトスイーツのような味わいに仕上げた商品。パッケージには、トマトのおいしさ･かわいらしさをペコちゃんで表現したデザインを採用した。内容量は62g(個装紙込み)でオープン価格。

また新CMに先立ち、2月25日、全国の不二家洋菓子店で発売75周年限定デザインのミルキー缶の販売を開始した。「不二家ミルキー75th POPUP」で先行発売したもの。

缶の側面に、歴代のミルキーパッケージを、上面にペコちゃんイラストを大きくデザインした。中にはミルキー19粒と、「ダイカットステッカー」全6種をランダムで1枚入れた。価格は税込825円。なお、店舗により取り扱いのない場合もあるとしている。

■ミルキー特設サイト

【プレゼントキャンペーンの限定グッズ、新商品、リニューアルパッケージなど、全画像を見る】