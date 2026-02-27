【qureate Digest 2026-2027タイトルラインナップ】 2月27日12時 公開

qureateは2月27日、PV「qureate Digest 2026-2027タイトルラインナップ」にて、同社の新作情報を公開した。

本番組で紹介されたのは「バニーガーデン2」、「東京ワルキューレ」、「スプラッシュガールズ」、「汚部屋彼女プロジェクト（仮）」、そして「バニーガーデン スピンオフ第2弾」の5作品。

「バニーガーデン2」は前回の「qureate Digest」で「バニーガーデン完全新作（仮）」として発表された作品で、正式タイトルと2026年春発売予定であることが明らかに。「バニーガーデン」から引き続き花奈、凜、美羽香が登場するほか、後ろ姿で登場していた紫髪の新キャスト・英梨紗（CV.首藤志奈さん）の名前や姿も公開された。さらなる追加キャストの存在も示唆されている。

また、2キャストが参加するツイスターゲームやちくわを食べさせるミニゲーム、そしてキャストが歌って踊るカラオケのような要素も公開されており、詳細は近日発表予定。加えて「へべれけ ばにーがーでん」に続く「バニーガーデン スピンオフ第2弾」が鋭意企画中であることも発表された。

そのほか同番組では、お嬢様然としたキャラクターと、その雰囲気にそぐわぬ汚部屋が舞台となる「汚部屋彼女プロジェクト（仮）」、及び「東京ワルキューレ」、「スプラッシュガールズ」のゲーム性が新たに公開されている。

