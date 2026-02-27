あのちゃんが着せ替え人形リカちゃんのおともだちの歯医者に！新CM＆コラボ動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

着せ替え人形“リカちゃん”の新商品として、ドール付きプレイセット“推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん”が発売されることが決定。

あのちゃんナレーションver.の新CMやコラボ動画が公開された。

■「まさかリカちゃんの世界に入っておともだちになれると思っていなかった」（あの）

“推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん”が、4月18日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。

商品発売を記念して、あの本人がナレーションに登場する“推しごとフレンズ”シリーズのCM、リカちゃんとあのちゃんが子どもたちのお悩み相談をする動画、あの本人があのちゃんとして声優出演するおはなし動画が公開された。

なお、テレビCMは3月1日から全国で順次放映予定。

“推しごとフレンズ”は、お仕事遊びができるドール付きのプレイセットで、店員さんやお客さんになりきって楽しめるシリーズ。“はいしゃのあのちゃん”含め全3種で、“推しごとフレンズ パティシエリカちゃん”“推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん”も同時発売となる。

“推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん”は、アーティスト/タレントのあのちゃんをモデルにした“リカちゃんのおともだち”ドールと、あのが好きな「歯」をテーマにしたはいしゃさんのプレイセット。あの自身がデザインに携わり、ルーズソックスや水色など、あのの“好き”をたっぷりと詰め込んだ。

顔はあのの表情の特徴に、お人形らしい可愛らしさを添えた。瞳の色はあのの好きな水色。ヘアスタイルはトレードマークの黒髪ボブで、白衣を羽織ったワンピーススタイルにルーズソックスを着用している。イヤリングと胸元のチャームが「歯」になっていることや、白衣の肩にフリルを付けて“かわいさ”をプラスしているのもポイント。

今回のスペシャルなコラボレーションは、あのはお洋服が大好きで、「洋服や小物がかわいくて、ずっと憧れでした」と、本人が語るように幼い頃からリカちゃんに憧れていたことをきっかけに、あののソロ音楽活動5年目の記念として実現した。“あのちゃん”は、自分の気持ちを大切に“好きを貫いている” リカちゃんのおともだちとして登場する。

■“推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん”3つのポイント

■ポイント1：顔とヘアスタイル

あのの顔に近づくように試作を重ね、顔はあのの表情の特徴に、お人形らしい可愛らしさを添えた。瞳の色はあのの好きな水色にしている。ヘアスタイルはあののトレードマークの黒髪ボブ。たくさんあるヘアカラーの中からあのの髪色に近い色をセレクトした。

■ポイント2：コーディネート

はいしゃさんをイメージした白衣風のスタイル。 あのの好きな水色と白を基調とした清潔感のあるコーディネート。ジャージ風デザインのワンピースやルーズソックスを着用している。ルーズソックスはあののこだわりを反映し、形状や生地感を調整したり、“くしゅっと感”がきれいに出るように、ハイカットから厚底スニーカーに変更するなどコーディネートに映えるように仕上げた。イヤリングと胸元のチャームが「歯」になっていることや、白衣の肩にフリルを付けて“かわいさ”をプラスしているのもポイント。

■ポイント3：はいしゃさん遊び

あのが「歯が好き」ということからはいしゃさんのテーマが決定した。“ルーレットパソコン”で患者さんの歯の状態を診断し、“お手当てパッド”をセットして診断に合わせて治療をする一連の遊びが楽しめる。

■あの コメント

