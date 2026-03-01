この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゲーム情報系YouTubeチャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が、「全く気にしてなかった新作海賊オープンワールド…まさかの完成度の高いローグライクだったので解説します【シーオブレムナンツ】」と題した動画を公開。『第五人格』の開発スタジオが手掛ける新作『シー・オブ・レムナンツ』を、「基本無料業界では今年1を争うことになるかもしれない」ダークホースであると評価し、その独自の魅力を解説している。



動画では、同作が単なるオープンワールドではなく、「ローグライク」と「コマンドバトル」を融合させた意欲作である点が強調された。特に注目すべきは「デビルダイス」と呼ばれる戦闘システムだ。プレイヤーはサイコロを振ることで攻撃回数やバフを決定する。「海賊らしくギャンブルっぽい戦闘システム」とナカイド氏が語る通り、リスクを冒して追加ターンを狙うか、堅実に攻めるかという戦略性が生まれる。



また、ビジュアル面でも「第五人格」を彷彿とさせる独特な人形のデザインを採用しており、昨今のアニメ調グラフィックとは一線を画す。1000人以上のモブに加え、400人の主要NPCが独自の生活サイクルを持っており、プレイヤーの行動次第で「街がゴーストタウンになって滅ぶこともある」という自由度の高さも紹介された。



ナカイド氏は、航海が終わるとレベルが1に戻るローグライク形式のゲームループについて、「拠点を育てつつ探索を楽しむのが遊び方」だと説明。最後に「独自のポジションから海賊・ダイス・忘却という属性を市場に持ち込んできた」と総括し、既存のゲームに飽きた層にこそ刺さる一作であると結論付けた。