◇卓球 ◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 第５日（２６日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール ２６日＝宮下京香】女子シングルス３回戦が行われ、世界ランク１２位の大藤沙月（ミキハウス）は、同７位で全日本選手権４冠の張本美和（木下グループ）にゲームカウント０―３（７―１１、８―１１、９―１１）で敗れ、３回戦で敗退した。２１歳は「張本選手には完敗という形で終わってしまった。１ゲーム目から限られたことしかさせてもらえなかった。相手の方が安定力や戦術の幅が大きかったと感じます」と唇をかんだ。

国内外で何度も対戦し、ＷＴＴの大会では大藤の２勝３敗だった。第１ゲーム（Ｇ）から相手に上回られたのはサーブ。「今までの対戦ではサーブは固まったところに出してきていたので、自分はいろんなレシーブを出したり、そこで仕掛けられていた」。しかし張本美はサーブの回転やコースを１球ごとに散らしてきた。「（レシーブは）入れるだけになってしまって、そこで相手の有利な展開になった」と大藤は予想外の展開を振り返った。

第２Ｇ中盤から大藤が息を吹き返し、一時７―７に追いついたが、張本美は再びサーブからの３球目攻撃など、多彩な攻撃を見せた。大藤は「ラリーにしたら五分五分という気持ちで戦っていました。ただ、相手のサーブから３球目だったり、自分が対応できなかった」と悔しがった。それでも今後に向けて「課題がはっきりした」という。「自分から打ちに行く分にはいいが、打たされている時にミスが出る。そこは一つ、自分の中で新しい戦い方を見つけていきたい」と見据えた。

最大の目標にしている２８年ロサンゼルス五輪に向けても、成長し続けなければならない。日本女子は張本美を筆頭に世界ランク上位に多くの選手が名を連ね、上位選手が得る国際舞台で戦う権利をつかむのも簡単ではない。大藤は「目標としてはＷＴＴで今季５勝。まだ１回なので、少しずつ。１大会で自分ができるパフォーマンスを上げていきたい。今の日本女子は、１大会がすごく大事になるが、あまり周りを見過ぎずに自分が強くなることを目標に頑張って行きます」と悔しさをバネに、飛躍につなげる。

◇シンガポール・スマッシュ 卓球の世界ツアー「ＷＴＴ（ワールド・テーブル・テニス）」において最も格付けが高いグランドスマッシュ。年間で最大４大会。今年は６〜７月に米国、８月に欧州、１０月にも中国で開催。男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの５種目が行われる。付与される世界ランクに関わるポイントも大きく、各種目優勝で２０００ポイント。賞金総額は１５５万米ドル（約２億４０００万円）、シングルス優勝で賞金１０万ドル（約１５００万円）。