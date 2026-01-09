WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥É¡¼¥ÏÂîµå¤ÎWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¤Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°6°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬Æ±12°Ì¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë¤ÏÄÁ»ö¤â¡£²òÀâ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹çºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂîµåÂæ¤Î±ï¤ËÅö¤¿¤ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿