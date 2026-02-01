卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会」のダブルスは、2月1日に愛知県・スカイホール豊田で女子ダブルスの決勝が行われ、張本美和（木下グループ）／長粼美柚（木下アビエル神奈川）ペアが、平野美宇（木下グループ）／木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）組と対戦。ゲームカウント3－0で勝利し、優勝を果たした。この結果、張本美はジュニアの部、一般の