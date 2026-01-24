女子シングルス準々決勝卓球の全日本選手権が24日、東京体育館で行われ、女子シングルス準々決勝で張本美和（木下グループ）が長崎美柚（木下アビエル神奈川）を4-1（10-12、11-8、11-9、11-9、11-7）で撃破。25日の準決勝で横井咲桜（ミキハウス）と対戦する。世界ランク7位の張本と、同14位・長崎。29日開幕の全日本選手権ダブルスの部ではペアを組む2人が、シングルスの準々決勝で熱戦を繰り広げた。第1ゲームはデュース