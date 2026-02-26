離れようとしない甘えん坊な猫さんに、ママさんが最終兵器を投入した結果…？あまりにも愛らしい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「カンガルーぽこ太郎、可愛い！」「サムネでやられた♡たまらん！」「なんて幸せな光景なんだ～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママから離れない甘えん坊の猫→『パーカーのポケット』に入れてみたら…赤ちゃんのような『尊い光景』】

甘えん坊なぽこ太郎くん

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、離れたくなくてママさんと一体化(?)することになったパパ猫「ぽこ太郎」くんの姿です。寒さが続くある日、パソコン作業中のママさんの膝の上には、ぬくぬくと幸せそうなぽこ太郎くんの姿が。

寒いとここから離れなくなるそうなのですが、この日は特に甘えモードが全開に。あとをついて回る可愛いストーカーと化していたそうで、自身も離れたくなくなったというママさんは最終兵器を出すことにしたのだといいます。

可愛すぎる姿に変身

ママさんはカンガルーの袋のような"大きなポケットがついたパーカー"にお着替え。もちろん中にはぽこ太郎くんがすっぽり。包まれて赤ちゃん感たっぷりな姿が、たまらなく可愛らしいです…！

パソコン作業に戻ると、ママさんは右手で操作しながら左手でもふもふを堪能し、ぽこ太郎くんも気持ち良さにうっとり。密着度や温かさも増してふたりは大満足の様子です。

離れたくニャい！

皿洗い前に一旦出てもらおうとすると、よじ登ってまさかの肩乗り！片時も離れたくない様子につい笑ってしまいますが、さすがに危ないので弟子の「しろがね丸」くんと仲良く見守りに徹してもらったのだとか。

その後、甘え欲も満たされひとり休んでいたぽこ太郎くんですが、息子の「うま次郎」くんとしろがね丸くんがママさんに集まる姿を見ると再び側へ。ちゃっかり膝の上をゲットし、とことん甘えん坊な1日を過ごしたのでした。

投稿には「ぽこちゃんなんでそんなに可愛いの？」「あったかくてもふもふの湯たんぽなんてステキなんでしょう」「随分モチモチなカンガルーの赤ちゃんですね」「バブ味溢れるぽこちゃん、可愛いですね♡」「みんな平和というか、癒されるわ～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』では、ぽこ太郎くんたちの微笑ましい日常の様子が投稿されています。ぽこ太郎くんの面倒見の良さや頼もしい姿なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

