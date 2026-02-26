この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

腰痛の原因は関節だった？「痛くない」と乾貴士が絶賛したぎっくり腰予防とスマホ首の改善法

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が、「【背骨が鳴りまくる】腰痛の原因は関節だった!?乾貴士の不調を徹底ケア」と題した動画を公開しました。この動画では、サッカー元日本代表の乾貴士選手をゲストに迎え、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、トップアスリートの体をメンテナンスする様子を紹介しています。



施術は、乾選手が気になっているという股関節周りからスタート。お尻の筋肉である梨状筋（りじょうきん）を指圧されると、乾選手は当初痛そうな表情を見せますが、角田氏が筋肉を緩めながらアプローチすると「痛くない」と驚きの声を上げます。角田氏は、乾選手の腰痛の原因の一つとして骨盤周りの癒着を指摘。回転動作をスムーズにするために、仙腸関節などのわずかな動きを調整していきます。



動画中盤では、今年ぎっくり腰になったという乾選手に対し、角田氏がそのメカニズムを解説。「椎間関節性」と呼ばれるタイプのぎっくり腰は、関節の動きが悪くなることで起こると説明しました。さらに、一般的に「体幹」というとお腹周りをイメージしがちですが、角田氏は「実は腰の深部が体幹なんです」と定義。背骨を鉄の棒のように支えるこの深層部をケアすることが、怪我予防において最も重要だと説きます。



続いて背中の施術へ移ると、角田氏は「筋硬結（きんこうけつ）」と呼ばれる筋肉のしこりを発見し、瞬時に解消させます。これには乾選手も「肩を触られてこんなに痛くないのは久しぶり」と感動。また、首の施術では、現代人特有の「スマホ首（テキストネック）」の問題にも言及。「携帯が離せない」と語る乾選手に対し、角田氏は姿勢の悪化が首や背中のダメージにつながると警鐘を鳴らし、首の関節を丁寧に調整しました。



施術後、乾選手の体の可動域は大幅に改善し、ベッドに体が沈み込むような柔軟性を取り戻しました。アスリートだけでなく、デスクワークやスマートフォンの使用で体が凝り固まっている方にとっても、関節ケアの重要性を再認識できる内容となっています。