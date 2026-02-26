【やよい軒】「〜1/2日分の野菜が摂れる〜牛焼きしゃぶ定食」　3月3日から発売

定食チェーン「やよい軒」は、3月3日より「〜1/2日分の野菜が摂れる〜牛焼きしゃぶ定食」を発売する。満足感のある牛焼きしゃぶに1/2日分の野菜を合わせ、2種類から選べるこだわりの“たれ”で楽しむことができるという。

まろやかなごまだれとさっぱりとしたぽん酢の組み合わせと、信州味噌を使用したコク深い特製味噌だれと辛子味噌の組み合わせをラインアップする。さらに肉を楽しみたい人向けに、肉が2倍の定食も用意した。

【画像を見る】味噌だれ、肉２倍… ラインアップ４品をすべて見る

担当者は「おすすめは、低温でじっくり熟成させた信州産米みそを使用した“特製味噌だれ”。りんごやにんにく、玉ねぎ、しょうがの旨みを重ね、隠し味にかつお節や鶏･豚ガラを加えることで、コク深くありながらすっきりとした後味に仕上げました。辛子味噌で味の変化もお楽しみいただけ、ごはんが進む味わいです」としている。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆〜1/2日分の野菜が摂れる〜牛焼きしゃぶ定食(ごまだれ/ぽん酢) 1,250円

◆〜1/2日分の野菜が摂れる〜【お肉2倍】牛焼きしゃぶ定食(ごまだれ/ぽん酢) 1,950円

◆〜1/2日分の野菜が摂れる〜牛焼きしゃぶ定食(特製味噌だれ/辛子味噌) 1,250円

◆〜1/2日分の野菜が摂れる〜【お肉2倍】牛焼きしゃぶ定食(特製味噌だれ/辛子味噌) 1,950円