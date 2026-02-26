クロスオーバーモデルとしての魅力を高めた特別仕様車にも注目

ホンダは2026年2月26日、ミドルクラスSUV「ZR-V（ゼットアールブイ）」に一部改良を実施し、同年3月下旬に正式発表することを明らかにしました。

あわせて、特別仕様車「e：HEV Z CROSS TOURING（以下、クロスツーリング）」も新たに設定されます。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“新”5人乗りSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

ZR-Vは、SUVのコア価値「実用性」と「信頼感」に加え、異彩を放つ存在感のある「デザイン」、そして爽快かつ快適な「走り」を高い次元で兼ね備えることを目指し、2023年4月に発売されました。

ボディサイズは、全長4570mm×全幅1840mm×全高1620mm、ホイールベースは2655mmです。

既存のホンダSUVラインナップでみると、コンパクトSUV「ヴェゼル」（全長4330mm×全幅1790mm×全高1580-1590mm）より大きく、グローバルモデル「CR-V」（全長4700mm×全幅1865mm×全高1680mm／2026年2月登場予定モデル）よりもやや小さめ、という絶妙なポジショニングに位置します。

クルマとの一体感が強く感じられる「セダンライクなSUV」を目指し、SUVらしい高いアイポイントとしながら、上半身をゆったりとシートに預けるセダンに近い運転姿勢としました。

荷室は十分な広さとフラットな床面を備えた実用的な造りとなっています。

いっぽう内装については、上質で遊び心のある世界観の創出を狙ったといい、内装色にマルーンを用意したり、レザーやプライスムースとファブリックのコンビシートを設定するなど、細部まで上質な仕立てにこだわりました。

搭載されるパワートレインは、2リッター＋新世代2モーターハイブリッドシステム（「スポーツe：HEV」）と、2.4リッター車並みの性能を誇る1.5リッター直噴ガソリンVTECターボエンジンの2種類で、駆動方式は共に2WD（FF）に加え4WDも選択可能としています。

そして3月下旬に実施されるZR-Vの一部改良における主な変更点は、次の通りです。

コネクテッド機能として、ZR-Vとして初めてGoogle搭載の「Honda CONNECT（ホンダコネクト）ディスプレイ」を「e：HEV Z」「e：HEV Z BLACK STYLE」へ新たに標準装備し、「X」にメーカーオプションで設定します。

エクステリアでは、e：HEV Z BLACK STYLEのグリルを、従来の「バーチカル（垂直）」から「ハニカムタイプ」に変更します。

さらに、e：HEV Zおよびe：HEV Z BLACK STYLEでは、ホイールデザインの意匠も変更されます。

このほか、ガソリンモデルを廃止し、e：HEVモデルのみの展開とするなど、グレードラインナップの見直しなども図られます。

また今回の一部改良にあわせて、新たな特別仕様車“クロスツーリング”も設定します。

上級グレードe：HEV Zをベースに、内外装をよりタフな意匠とし、クロスオーバーモデルとしての魅力を高めたものです。

外観では、マットグレーメタリックのハニカムグリルを新採用します。

フロント周りも、フロントバンパーガーニッシュ、バンパーロアガーニッシュ、フロントバンパー、バンパーコーナープロテクター、サイドロアガーニッシュにそれぞれ専用デザインを与えました。

さらに、ホイールアーチプロテクター、サイドシルガーニッシュ、リアバンパーガーニッシュをブラックに、リアバンパーロアガーニッシュをダスクグレーメタリックに、18インチアルミホイールをマットブラックにそれぞれ加飾します。

なおボディカラーには、専用色「デザートベージュパール」を設定します。

内装もクロスツーリング専用のグレー内装とし、本革シートやステアリングホイールにはオレンジステッチを施しました。

上質さを大きな特徴とするZR-Vに、また新たな価値を加えた特別仕様車のクロスツーリングは、これまでとは異なるユーザー層からの注目も集めることになりそうです。

なお気になる価格など、ZR-V一部改良モデルや特別仕様車の詳細情報については、3月下旬の正式発表時に明らかにされる予定です。