日本マクドナルド（東京都新宿区）が、春の定番商品「てりたまバーガー」を今年も3月4日から期間限定で販売。今年は、「てりたまファミリー」として、定番人気の「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」に加え、「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして3年ぶりに復活登場。さらに、「マックフィズ／マックフロートとちおとめ白桃」も含め、全6種がラインアップして販売されます。

【おっ！】今年も「チーズてりたま」が！ 「てりたまマフィン」もおいしそう！ 「てりたまファミリー」一挙にチェック！

「てりたまバーガー」は1996年に初登場し、今年30周年。ショウガとリンゴ、ニンニクの風味を隠し味に加えた「てりやきソース」をポークパティに絡め、卵やレタスと一緒にゴマ付きバンズでサンドしたメニュー。初の日本限定バーガー「てりやきマックバーガー」を進化させるべく、さまざまな具材で施策を重ねた結果、一番、相性が良かった具材が「たまご」だったため、「てりたまバーガー」として誕生し、ヒット商品の仲間入りを果たしました。

「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」は2023年に登場した商品。30周年を記念して、今回は、味わいをパワーアップ。瀬戸内産レモンを細かく刻み、具材感たっぷりのタルタルソースに、レモン果汁も加え、レモンのジューシーさと爽やかさがさらにアップ。丁寧に焼き上げたベーコンと相性抜群になっています。

価格は、「てりたまバーガー」単品が440円（以下、税込み）、「チーズてりたま」単品が470円、「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」単品が510円、「てりたまマフィン」単品が420円、「マックフィズとちおとめ白桃」単品が300円、「マックフロートとちおとめ白桃」が380円です。

同社は、同月3日に新たなスイーツと同月18日に「てりたまファミリー」の新バーガーの情報を発表するといい、「楽しみにお待ちください」とメッセージも寄せています。

また、俳優の宮崎あおいさん（崎は正しくはたつざき）が出演する新テレビCMが3月3日から放送されます。

