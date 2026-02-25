2月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは392銘柄。東証終値比で上昇は181銘柄、下落は173銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は89銘柄。うち値上がりが69銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1010円高と大幅高に買われている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <5727> 邦チタ 2291 +400（ +21.2%）

2位 <8934> サンフロ不 3200 +459（ +16.7%）

3位 <1783> ファンタジス 85.1 +12.1（ +16.6%）

4位 <7063> バードマン 147.6 +18.6（ +14.4%）

5位 <195A> マスカットＧ 1260.1 +152.1（ +13.7%）

6位 <4598> デルタフライ 240.2 +22.2（ +10.2%）

7位 <2962> テクニスコ 1110 +93（ +9.1%）

8位 <6539> ＭＳジャパン 1158 +90（ +8.4%）

9位 <3185> 夢展望 258 +19（ +7.9%）

10位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 211 +15（ +7.7%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <9238> バリューＣ 685.7 -150.3（ -18.0%）

2位 <6178> 日本郵政 1722 -259.5（ -13.1%）

3位 <6855> 電子材料 8700 -1290（ -12.9%）

4位 <428A> サイプレス 710 -97（ -12.0%）

5位 <5262> 日ヒュム 1350 -166（ -10.9%）

6位 <4840> トライアイズ 400 -46（ -10.3%）

7位 <3556> リネットＪ 915 -93（ -9.2%）

8位 <5461> 中部鋼鈑 2300 -215（ -8.5%）

9位 <6578> コレックＨＤ 478 -36（ -7.0%）

10位 <4316> ビーマップ 1100 -82（ -6.9%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <5713> 住友鉱 11819 +169（ +1.5%）

2位 <5803> フジクラ 27200 +375（ +1.4%）

3位 <7013> ＩＨＩ 4060 +50（ +1.2%）

4位 <4062> イビデン 9754.5 +102.5（ +1.1%）

5位 <8001> 伊藤忠 2222 +23.0（ +1.0%）

6位 <6506> 安川電 5458 +55（ +1.0%）

7位 <4004> レゾナック 11999 +119（ +1.0%）

8位 <5801> 古河電 28400 +275（ +1.0%）

9位 <4307> 野村総研 3835 +35.0（ +0.9%）

10位 <6857> アドテスト 28850 +235（ +0.8%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6178> 日本郵政 1722 -259.5（ -13.1%）

2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 578.1 -25.9（ -4.3%）

3位 <7453> 良品計画 3521.3 -74.7（ -2.1%）

4位 <3086> Ｊフロント 2630 -50.0（ -1.9%）

5位 <8233> 高島屋 2075 -32.5（ -1.5%）

6位 <3382> セブン＆アイ 2183 -31.5（ -1.4%）

7位 <2503> キリンＨＤ 2649 -16.5（ -0.6%）

8位 <8267> イオン 2270 -13.5（ -0.6%）

9位 <9201> ＪＡＬ 3159.5 -17.5（ -0.6%）

10位 <3861> 王子ＨＤ 975.5 -3.0（ -0.3%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



株探ニュース

