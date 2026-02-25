　2月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは392銘柄。東証終値比で上昇は181銘柄、下落は173銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は89銘柄。うち値上がりが69銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1010円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5727>　邦チタ　　　　　　 2291　　+400（ +21.2%）
2位 <8934>　サンフロ不　　　　 3200　　+459（ +16.7%）
3位 <1783>　ファンタジス　　　 85.1　 +12.1（ +16.6%）
4位 <7063>　バードマン　　　　147.6　 +18.6（ +14.4%）
5位 <195A>　マスカットＧ　　 1260.1　+152.1（ +13.7%）
6位 <4598>　デルタフライ　　　240.2　 +22.2（ +10.2%）
7位 <2962>　テクニスコ　　　　 1110　　 +93（　+9.1%）
8位 <6539>　ＭＳジャパン　　　 1158　　 +90（　+8.4%）
9位 <3185>　夢展望　　　　　　　258　　 +19（　+7.9%）
10位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　211　　 +15（　+7.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9238>　バリューＣ　　　　685.7　-150.3（ -18.0%）
2位 <6178>　日本郵政　　　　　 1722　-259.5（ -13.1%）
3位 <6855>　電子材料　　　　　 8700　 -1290（ -12.9%）
4位 <428A>　サイプレス　　　　　710　　 -97（ -12.0%）
5位 <5262>　日ヒュム　　　　　 1350　　-166（ -10.9%）
6位 <4840>　トライアイズ　　　　400　　 -46（ -10.3%）
7位 <3556>　リネットＪ　　　　　915　　 -93（　-9.2%）
8位 <5461>　中部鋼鈑　　　　　 2300　　-215（　-8.5%）
9位 <6578>　コレックＨＤ　　　　478　　 -36（　-7.0%）
10位 <4316>　ビーマップ　　　　 1100　　 -82（　-6.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　　11819　　+169（　+1.5%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　27200　　+375（　+1.4%）
3位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 4060　　 +50（　+1.2%）
4位 <4062>　イビデン　　　　 9754.5　+102.5（　+1.1%）
5位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2222　 +23.0（　+1.0%）
6位 <6506>　安川電　　　　　　 5458　　 +55（　+1.0%）
7位 <4004>　レゾナック　　　　11999　　+119（　+1.0%）
8位 <5801>　古河電　　　　　　28400　　+275（　+1.0%）
9位 <4307>　野村総研　　　　　 3835　 +35.0（　+0.9%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　28850　　+235（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6178>　日本郵政　　　　　 1722　-259.5（ -13.1%）
2位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　578.1　 -25.9（　-4.3%）
3位 <7453>　良品計画　　　　 3521.3　 -74.7（　-2.1%）
4位 <3086>　Ｊフロント　　　　 2630　 -50.0（　-1.9%）
5位 <8233>　高島屋　　　　　　 2075　 -32.5（　-1.5%）
6位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2183　 -31.5（　-1.4%）
7位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2649　 -16.5（　-0.6%）
8位 <8267>　イオン　　　　　　 2270　 -13.5（　-0.6%）
9位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 3159.5　 -17.5（　-0.6%）
10位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　975.5　　-3.0（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース