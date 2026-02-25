この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【上級者向け】くびれを作る鬼のサイドプランク」と題した動画を公開しました。この動画では、引き締まったくびれを目指す上級者向けの、サイドプランクに特化した約3分半の高強度トレーニングを紹介しています。



プログラムは、4種類のサイドプランクを左右交互に行う、計8種目で構成されています。体幹と脇腹にある腹斜筋を徹底的に鍛え上げる内容です。

最初に基本となる「サイドプランク」からスタート。片肘と足で体を支え、頭から足までが一直線になるように姿勢を維持します。のが氏は、体が地面と垂直になるように意識することがポイントだと説明しています。

続いて、サイドプランクの姿勢から腰を上下させる「ヒップディップス」に移行。この動きによって、脇腹への刺激をさらに強めます。

その後は、より難易度の高い「ニートゥエルボー」に挑戦。上の腕の肘と脚の膝を体の前で近づけることで、腹斜筋の収縮を促します。バランスを保ちながら行うことが重要です。

最後の種目は、上の脚を上げたままキープする「レッグレイズキープ」。これが最後の追い込みとなり、体幹と腹斜筋に持続的な負荷をかけます。

のが氏は、どの種目においても呼吸を止めず、正しいフォームを維持することが効果を高める上で大切だと解説しています。



短時間で集中して脇腹を鍛えたい人や、通常のトレーニングに物足りなさを感じている上級者におすすめのプログラムです。日々のトレーニングにこの「鬼のサイドプランク」を取り入れて、理想のウエストラインを目指してみてはいかがでしょうか。