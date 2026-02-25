11:00 トランプ米大統領一般教書演説 米経済およびインフレについて語る

12:05 政府、国会同意人事提示

14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

17:40 ブロック豪中銀総裁、討論会出席

19:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、欧州議会出席

26日0:30 米週間石油在庫統計

0:40 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

1:00 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

1:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

3:00 米5年債入札（700億ドル）

3:20 ムサレム・セントルイス連銀総裁、連銀の役割について講演（質疑応答あり）

6:20 エヌビディア決算



月例経済報告（2月）

香港財政長官、26-27年度予算発表



※予定は変更することがあります

外部サイト