今田美桜があのアイドルと見つめ合い…『あんぱん』”のぶ”からベストセラー小説のヒロインへ大変身

多くのビジネスマンが行き交う都心のビジネス街で、呆然とした表情を浮かべながら立ち尽くす女性。その目の前には、男性の姿が……。俳優の今田美桜（28）と『SixTONES』の松村北斗（30）である。

１月24日、東野圭吾原作のミステリー小説『白鳥とコウモリ』の実写映画化（９月４日全国公開予定）で、２人がW主演することが発表された。

「同作は、東野氏の作家生活35周年記念作品で、刊行当時、著者本人が『新たなる最高傑作』と認めたほど。シリーズ累計発行部数は、これまでに150万部（’26年１月26日現在）を超えています。物語は、解決したはずの殺人事件をめぐって、疑念を抱く被害者の娘と容疑者の息子が手を取り合って、真相に向かっていくというミステリーで、今田は、被害者の娘・白石美令（しらいし・みれい）を。松村は、容疑者の息子・倉木和真（くらき・かずま）を演じています」（映画誌ライター）

撮影は１月中旬に行われていた。ビジネスマンや若い女性など、多くの人が行き交う路上に、ダウンジャケット姿の今田が立っている。その表情はとても不安げだ。そこから、少し離れたところで今田のほうを向いて立っていたのが、同じダウンジャケット姿の松村だった。このシーンのリハーサルを何度か重ねて、本番。今田は、清楚な雰囲気のジャケットにグレーのスカート姿。松村は、スーツ姿で、同じシーンを撮っていた。松村は、

〈本作は入り口から出口まで没入して、皆さんと共に考えながら観ていただけると思います。人生の想いが生み出すミステリー、かなり見応えのある作品です〉

と、手応えたっぷりといった感じだ。

一方の今田は、映画の公式HPで、自身が演じる美令について、

〈情報が溢れた今の時代に、他人の意見に流されずに自分が思ったことを貫き通すことができる女性にとても力を感じました。ミステリーでありながら、２人を応援したくなるような物語です〉

と語っている。その今田、『ビデオリサーチ』が２月19日に発表した’25年の「年間CM露出ランキング」（日本全国のテレビCM出稿を24時間365日収集し、データベース化したもの）で、初の１位を獲得した。’24年の13位からの大躍進を支えたのは、

「間違いなく、昨年前期に放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』でしょう。昭和の大漫画家を支えつつ、自身も強く生きた女性の姿に視聴者は共感しました。さらに、彼女自身、全くスキャンダルがないことも大きい」（スポーツ紙記者）

という。『あんぱん』のヒロイン“のぶ”から大変身の今田。ベストセラー作家と松村との最強タッグで、大ヒット間違いなしだ。

