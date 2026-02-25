Ãæ°æ°¡Èþ¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡NHK»ëÄ°Î¨¡¢Ê¿ÆüÁáÄ«¤Ë¡È°ÛÎã¡É½Ö´ÖºÇ¹â26¡¦8¡ó
¡¡NHKÁí¹ç¤¬20Æü¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬´ØÅìÃÏ¶è¤Ç21¡¦7¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ï18¡¦2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï¸áÁ°6»þ20Ê¬¤«¤é42Ê¬´Ö¤ÎÊüÁ÷¡£Ê¿ÆüÁáÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê»ëÄ°Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï26¡¦8¡ó¡£µÏ¿¤·¤¿¸áÁ°6»þ58Ê¬¤Ï¡¢±éµ»¤ò½ª¤¨¤ÆÆÀÅÀ·ë²Ì¤ò¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤ÄÃæ°æ°¡Èþ¤¬¡¢Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î¿·À±ÃÂÀ¸¤È¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤ÎÍ½ª¤Î±éµ»¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ21¡¦7¡ó¤Ï¡¢1·î3Æü¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁÉüÏ©¤Î30¡¦2¡ó¡¢Æ±2Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ±ýÏ©¤Î28¡¦5¡ó¤Ë¼¡¤°¡¢º£Ç¯3ÈÖÌÜ¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç15Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤éNHKÁí¹ç¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¡¢ËÙÅç¹Ô¿¿¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë·è¾¡¤¬ºÇ¹â¤Î14¡¦9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ª²È·Ý¤ÏÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÄ°Î¨¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢³«ËëÄ¾¸å¤Î8Æü¸á¸å7»þ15Ê¬¤«¤éNHK¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÍ½Áª¤ÎÃæ·Ñ¤Ï14¡¦1¡ó¡£18Æü¤ËTBS¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¡¢Ê¿Æü¸áÁ°5»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ç5¡¦8¡ó¡¢22Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï2¡¦3¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Î¾Ãæ·Ñ¤È¤âNHKBS¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¶É¤À¤±¤ÎÃæ·Ñ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë»ëÄ°Î¨¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÆüËÜÀª¤ÏÅß´ü¸ÞÎØ²áµîºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÊ³Æ®¤¬ÎóÅç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£