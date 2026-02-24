2026年の山形県内公立高校の後期入試の志願倍率について、公表されたすべての高校の状況をお伝えします。



山形東の探究科は2.22倍でした。普通科は定員割れです。

山形南の理数科は1.69倍で3番目に高くなりました。普通科は1.07倍です。

山形西の普通科は1.00倍、山形北の普通科と音楽科はともに定員割れです。



山形工業は、情報技術科が1.55倍、機械技術科が1.50倍、電気電子科と建築科がともに1.20倍、土木・化学科が定員割れです。

山形中央はスポーツ科が1.50倍、普通科が定員割れです。

上山明新館はすべての学科で定員割れ、

天童総合も定員割れでした。

山辺は看護科が1.05倍で、ほかの学科は定員割れです。



寒河江の普通科探究コースは1.71倍で、全日制で2番目に高くなりました。一般コースは定員割れでした。

寒河江工業はいずれの学科も定員割れです。

谷地、左沢もともに定員割れです。



村山産業はいずれの学科も定員割れ。

中高一貫校の東桜学館の普通科は0.73倍で定員割れ。

北村山も定員割れです。



ことし4月に開校する新庄志誠館は普通科が0.58倍、探究科が0.2倍といずれも定員割れです。最上校も定員割れです。



新庄神室産業は金山校と真室川校を含めいずれも定員割れです。



米沢興譲館の普通科は1.05倍、探究科は定員割れでした。

米沢東は0.83倍。

米沢鶴城はいずれも定員割れです。



置賜農業は定員割れ。

南陽、高畠もともに定員割れです。

長井は普通科探究コースで1.21倍。一般コースは定員割れです。



長井工業、荒砥はいずれも定員割れ。

小国は志願者がいませんでした。



致道館高校は、普通科と理数科いずれも定員割れ。

鶴岡工業は情報通信科が1.25倍、建築科が1.2倍、そのほかは定員割れです。



鶴岡中央はいずれも定員割れ、

加茂水産は0.13倍でした。庄内農業、庄内総合はいずれも定員割れです。





酒田東は探究科と普通科でいずれも定員割れ、

酒田西は0.66倍です。



酒田光陵は普通科で1.1倍、その他はいずれも定員割れです。



遊佐総合は0.35倍。

山形市立商業は総合ビジネス科で1.46倍、その他は定員割れです。



定時制課程です。

霞城学園の午前の部は1.16倍。

その他の定時制公立高校はいずれも定員割れです。

これまでの一般入試にあたる「後期」入試の学力検査は3月7日に実施され、合格発表は3月17日に行われます。