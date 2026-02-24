米誌インタビューで語った日本人選手との仲

ミラノ・コルティナ五輪で注目されたのが、女子シングルで銅メダルを獲得した17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）だ。フリーの演技後、真っ先に中井を抱きしめた金メダリストのアリサ・リウ（米国）が、米国のインタビューでこの場面を振り返っている。

リウが登場したのは米誌「ピープル」の公式インスタグラム。「他のスケーターたちとも良い関係を築けていますか？」との質問にリウは「そうだと思うわ。特に日本人選手（中井）とはね」と口にした。

続けて「彼女は本当にキュートなの。氷上でも幸せそうだしね。フィギュアスケートが大好きなのが伝わるわ。彼女はスコアにすごく喜んでいたし、私もお祝いしなきゃ！って感じだった。本当に良いパフォーマンスだったもの」と女子シングルの演技を振り返っている。

ショートプログラム（SP）では3位だったリウが、フリーでは先に滑走。トップの150.20点を叩き出した。そしてSP首位でフリー最終滑走だった中井が、キス・アンド・クライで銅メダル獲得に気づくとリウが真っ先に駆け寄りハグ。2人そろって見せた無邪気な笑顔は、大会の名場面となった。



（THE ANSWER編集部）