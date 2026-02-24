映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xにて、2月24日放送の『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（フジテレビ系）に出演する木村拓哉と佐藤勝利（timelesz）のオフショットが公開された。

【画像】木村拓哉＆佐藤勝利『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』オフショット／場面写真

■リラックス感のある装いの木村拓哉と佐藤勝利の全身ショット

公開された写真で木村は、ペイント加工が施されたベージュのパーカーに、ゆったりとしたブラウンパンツを合わせたリラックス感のあるスタイル。足元はブラックのシューズで引き締め、ナチュラルながらも洗練された大人カジュアルを完成させている。

一方の佐藤は、パープルのセットアップに同系色のTシャツとシューズを合わせたワントーンコーデを披露。

佐藤は両手を前で重ねて微笑みを浮かべ、木村は佐藤のほうへ体を少し傾けたポーズを見せている。カラフルなセットを背景に、ふたりの対照的なスタイリングが際立つ1枚となっている。

■木村拓哉の真剣な眼差し＆自然体な笑顔も

番組公式Xでは、博多華丸・大吉、千鳥、かまいたちとともにガッツポーズを決める集合ショットや場面写真も公開されている。

カウンターに身を乗り出し真剣な表情を見せる姿や、車のドアに手をかけて自然体な笑顔を浮かべる様子が写し出されており、投稿には「収録中も、空気が変わる“木村拓哉”の存在感。ふとした一言・立ち姿・リアクションまで全部が見どころです」というコメントも添えられている。

今回挑戦するのは、7人の中に1人だけ紛れ込んだ“スパイ”を見抜く「スパイ7分の1」。SNSでは「私にとって奇跡の2ショット」「共演嬉しい」「ふたりともイケメンで眩しい」「推しと推しで最高」「しょりお口かわいい」といった声が寄せられ、放送前から期待が高まっている。