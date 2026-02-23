モーニング娘。の元メンバーで、タレントの石黒彩（47）が23日、自身のインスタグラムを更新。人気バンド「LUNA SEA」のメンバーで、夫の真矢さんの死去を報告した。56歳だった。



【写真】脳腫瘍の報告後、真矢さんと一緒にイベント出演した石黒彩

真矢さんは1989年に「LUNA SEA」のドラムとしてデビュー。2000年には石黒との結婚を発表した。2025年9月に脳腫瘍と診断されたことを発表し、活動休止。2020年にステージ4の大腸がんと診断されたことも発表していた。



石黒は本名の「山田彩」名義で23日に文書を公開し、「2025年2月17日午後6時16分 主人であるLUNA SEAのドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました」と知らせた。真矢さんの最期について「本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去になりました」と記した。



真矢さんとの闘病生活について「5年9カ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく、そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」と振り返った。



LUNA SEAに対しては「脳腫瘍の発表で活動休止する中でも真矢の最大の願いは『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』という事でした」と記し、「どうかその想いが繋げられるよう真矢の愛するLUNA SEAを 走り続けるLUNA SEAを応援よろしくお願い致します」と残されたファンやメンバーに対して激励。そして「私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます、どうか温かく見守っていただけると幸いです」と締めた。



（よろず～ニュース編集部）