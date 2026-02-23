「日プ新世界」練習生2人がペナルティで推しカメラ停止【全文】
【モデルプレス＝2026/02/23】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式サイトが、2月23日に更新された。練習生2人がペナルティのため、「推しカメラ」の公開が停止となった。
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
公式サイトでは「HYEONSEUNG、SIYOUNG『推しカメラ』公開停止のお知らせ」と題したお知らせとし、「練習生HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）、SIYOUNG（パク・シヨン）について、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの『推しカメラ』の公開を下記の期間停止します」と発表。停止期間は2月23日0時から2月26日0時までと伝えた。
なお、減点の詳細については、HYEONSEUNGが「遅刻」4回、SIYOUNGが「遅刻」3回と「日誌未記入」1回と明らかにした。過去の「PRODUCE 101 JAPAN」でも合宿中には、複数のルールが設定されており、「減点が10点になると練習禁止・『推しカメラ』停止」とアナウンスされている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」。これまで、2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、100％視聴者の投票によってJO1・INI・ME:Iが誕生した。
第4弾となる今回は、“練習生候補”として、38人の中からオーディションに参加する練習生を決める投票を実施。なお、練習生には「PRODUCE10JAPAN SEASON2」（2021）出演の篠ヶ谷歩夢、「BOYS PLANET」（2023）出演の土田央修、チェン・リッキー、「timelesz project‐AUDITION‐」（2024）出演の松田太雅、高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル」出演の後藤結などが集結しており、注目を集めている。（modelpress編集部）
練習生HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）、SIYOUNG（パク・シヨン）について、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの「推しカメラ」の公開を下記の期間停止します。
【減点の詳細】
HYEONSEUNG
・遅刻-3点×4回
計12点
SIYOUNG
・遅刻-3点×３回
・日誌未記入-3点×1回
計12点
停止期間：2月23日（月）0：00〜2月26日（木）0：00迄
ご理解の程、お願いいたします
【Not Sponsored 記事】
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
◆「日プ新世界」練習生2人がペナルティで推しカメラ停止
公式サイトでは「HYEONSEUNG、SIYOUNG『推しカメラ』公開停止のお知らせ」と題したお知らせとし、「練習生HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）、SIYOUNG（パク・シヨン）について、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの『推しカメラ』の公開を下記の期間停止します」と発表。停止期間は2月23日0時から2月26日0時までと伝えた。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」。これまで、2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、100％視聴者の投票によってJO1・INI・ME:Iが誕生した。
第4弾となる今回は、“練習生候補”として、38人の中からオーディションに参加する練習生を決める投票を実施。なお、練習生には「PRODUCE10JAPAN SEASON2」（2021）出演の篠ヶ谷歩夢、「BOYS PLANET」（2023）出演の土田央修、チェン・リッキー、「timelesz project‐AUDITION‐」（2024）出演の松田太雅、高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル」出演の後藤結などが集結しており、注目を集めている。（modelpress編集部）
◆全文
練習生HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）、SIYOUNG（パク・シヨン）について、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの「推しカメラ」の公開を下記の期間停止します。
【減点の詳細】
HYEONSEUNG
・遅刻-3点×4回
計12点
SIYOUNG
・遅刻-3点×３回
・日誌未記入-3点×1回
計12点
停止期間：2月23日（月）0：00〜2月26日（木）0：00迄
ご理解の程、お願いいたします
【Not Sponsored 記事】