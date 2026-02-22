2月20日、人気ゲームシリーズ『バイオハザード』の公式Xが更新され、新作『バイオハザード レクイエム』と「夢グループ」のコラボセットの発売が決定したことを報告した。ゲームソフト（プレステ5版かニンテンドースイッチ2版、どちらか）と「夢ぶら下がり健康器」のセットで、その名も「恐怖の悪夢セット」。価格は1万9800円（税込・送料別途）。限定50セットでひとり9セットまで。2月27日からの販売としている。

宣伝動画も作られており、夢グループのテレビ通販番組でおなじみの石田重廣社長と歌手の保科有里が出演。まずは石田社長が「ゾンビが襲ってくる！ 逃げる、倒す、そしたらば謎を解く！ とにかく頭と体を使う！」とゲームを説明し、「日々の生活に刺激と恐怖をもらえる、スンバらしい商品ですよ〜」とアピールすると、保科は「爽快感がすご〜い！」と、お得意のフレーズを披露した。

「でも私、怖くてひとりじゃプレイできない」という保科に、石田社長は「任せてください！ 一緒にプレイすることで、気になる人に頼れる姿をアピールできま〜す」と、意外なゲームの効用を説明。これに保科は「すご〜い！ 頼もしい〜」と、身体をクネらせて反応した。

社長はさらに「ラクーンシテー」「アール・ピー・デー」「ケネデー」と“ティー”や“ディー”を“テー”と“デー”と発音する、おなじみの“石田節”を連発。「でも、どうしてぶら下がり健康器なの？」という保科の質問には「ゲームで疲れたらぶら下がって、恐怖でこわばった腰や背中もスッキリするでしょう。雨のときや夜の洗濯物干しとしても大活躍するんですよ」と説明した。

「悪夢セット」には、石田社長と保科の写真がプリントされたオリジナルボックスも付属。「こんな素敵な悪夢セットですから、5万円くらいでご紹介ですか？」という保科からは、税込み1万9800円という価格を知って「安い、安〜い！」というお得意のフレーズも飛び出した。

この“夢コラボ”にXでは

《雑なAIかと思ったらまさかの公式w》

《夢グループのバイオ「恐怖の悪夢セット」1人9セットまでで吹いた》

などの声があふれ、トレンド1位の大反響となった。

なお、この「悪夢セット」は夢グループの公式サイトからのみ購入可能で、50セット限定だったが、予約受付が始まった20日当日には、早くも「完売御礼」となっている。

恐るべし、夢グループーー。