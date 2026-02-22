ジェイデン・アイビーが左ヒザ負傷で最低2週間欠場…ブルズHCは「爆発力が消えていた」

2月22日（現地時間21日）、シカゴ・ブルズのジェイデン・アイビーが左ヒザの痛みで最低2週間の欠場、ザック・コリンズが右足の指を手術し今シーズンの残りを全休することが報じられた。現地メディア『ESPN』が伝えている。

2022年のドラフトで全体5位指名を受けたアイビーは、先日のトレードデッドラインにデトロイト・ピストンズから移籍。昨シーズンは1試合平均17.6得点4.1リバウンド4.0アシストと多彩な活躍を見せていたが、これまでに左腓骨骨折、右ヒザの関節鏡手術と欠場が増えており、今シーズンはパフォーマンスを落としていた。

ブルズを率いるビリー・ドノバンHC（ヘッドコーチ）によると、アイビーは今後2週間で脚力の強化に努め、再度状態を評価される。アイビーの不調は指揮官も感じ取っていたようで、移籍直後でプレー時間が増加した際に動きのキレをなくしていた、と振り返っている。

「確かに、彼がウチに来て出場時間が増えてきたころ、最初の数試合は30分程度出ていたが…。彼がストップとスタートを続けられるような状態でないことは、はっきりと分かった。以前、プレーを見ていたときに感じられた爆発力がなかったよ」

また、コリンズも片手を骨折したことでシーズン最初の21試合を欠場し、12月下旬にはつま先を負傷するなどアクシデントが続いている。ドノバンHCは「彼個人として、本当に辛い状況だと思う。できることはすべてやったと思うし、手術は常に最後の手段だ」と、ビッグマンに労いの言葉をかけた。

