中島健人が自身のInstagramで、東京・渋谷にあるCDショップを訪問したことを報告した。

【写真】中島健人が上品な大人カジュアルコーデでキュン＆ピースサイン

■中島健人が渋谷のCDショップを訪問

中島は、「アルバム欲しいし行ったよ」と綴り、動画1点と写真5点の計6点を投稿。

ベージュのキャップに薄いグレーのレンズのサングラスで、インナーには「EMPORIO ARMANI」のロゴがあしらわれたネイビーのフーディーに、黒のボトムスとジャケットを羽織った大人カジュアルスタイルで登場。

「渋谷のタワレコ きゅん」とあるように、東京・渋谷にあるCDショップを訪問したようで、動画では手をくるりと回してキュンポーズを披露した他、CDを紹介する手書きのポップ写真も披露した。

ハッシュタグには、「IDOL1ST」「土日のアイドリスト祭り」「撮影の合間」とあるように、撮影の合間に訪れたようで、最後に「獲るしかないよね金メダル」と結んだ。

中島は2月18日に2ndアルバム『IDOL1ST』をリリースしたばかり。実際に店舗を訪れ、CDのディスプレイやパネルなどを見て回ったようだ。

「ケンティ―降臨！」「渋谷に来てたんだ」「キュンだよ」「さっきまでいたのに」と驚きの声が寄せられた他、「残り香感じたい」「金メダル獲ろうね」「愛があって素敵」などのコメントも寄せられていた。

■写真：中島健人がサングラス＆キャップでピースサイン