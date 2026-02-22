ホーネッツのコン・カニップルが3P成功数でリーグトップに浮上…新人最多記録も更新か？

シャーロット・ホーネッツは、オールスターブレイク明けの2試合をいずれも落としたことで2連敗を喫し、2月21日（現地時間20日、日付は以下同）を終えてイースタン・カンファレンス10位の26勝31敗とした。

ホーネッツではブランドン・ミラーがチームトップの平均20.5得点に4.7リバウンド3.4アシストを残しているのだが、新人コン・カニップルもチーム2位の平均19.1得点に5.5リバウンド3.5アシストと、主力の一角を務めている。

20歳のウイングは、球宴明けとなった20日のヒューストン・ロケッツ戦で3本の3ポイントシュートを決めて計15得点に5リバウンド4アシスト。続く21日のクリーブランド・キャバリアーズ戦では7本の長距離砲を沈めてゲームハイの33得点に6リバウンド2アシストの活躍を見せた。

56試合へ出場しているカニップルは、1試合平均で8.0本の3ポイントを放って平均3.4本を成功。シーズン全体で193本となり、ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）の189本を抜いてリーグトップへ躍り出た。

NBAの新人最多3ポイント成功記録は2022－23シーズンにキーガン・マレー（サクラメント・キングス）が沈めた206本。今シーズンのカニップルは193本に到達していて、2017－18シーズンにミッチェルが残した187本を上回り、すでに歴代2位にいる。

今シーズンのホーネッツは25試合を残しているため、カニップルがケガなどで長期離脱にでも見舞われなければ、マレーの記録を塗り替えることになりそうだ。

【動画】キャバリアーズ対ホーネッツ戦のハイライト





