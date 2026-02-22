41歳C・ロナウドが2ゴール！…30歳以降の通算得点数が「500」に到達 アル・ナスルはリーグ首位に浮上
アル・ナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドがアル・ハズム戦で2ゴールを記録し、チームを首位浮上に導いた。
サウジ・プロフェッショナルリーグ（サウジアラビア1部）第23節が行われ、アル・ナスルはホームでアル・ハズムと対戦した。試合は13分、キングスレイ・コマンがボックス内へとスルーパスを送ると、C・ロナウドが左足でファーサイドに流し込み、アル・ナスルが先制。そのあともジョアン・フェリックスのアシストからコマンが30分に得点し、77分にもアンジェロの得点でリードを3点に広げた。
そして直後の79分、再びコマンのパスからC・ロナウドがゴールを決め、これでリードは4点に。最終的にアル・ナスルが4−0でアル・ハズムに快勝した。また、同時刻開催のアル・ヒラルとアル・イテハドの一戦が1−1の引き分けに終わったことにより、アル・ナスルが首位に浮上。2018−19シーズン以来10度目となるリーグ優勝へ一歩前進した。
なおC・ロナウドは、この試合で記録した2得点で30歳になってから決めた通算ゴール数が「500」に到達した。
