この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「なぜ多くの中小企業では人の成長が遅いのか？倒産する前に改善できることを徹底解説！」と題した動画を公開。倒産させないプロとして1万社以上の経営指導実績を持つ市ノ澤翔氏が、社員が育たない会社の構造的な問題を解説した。

市ノ澤氏は冒頭で、「人が育たない会社がどうなっていくかというと、最終的にはボロボロになって組織が崩壊してしまう」と警鐘を鳴らす。氏によると、社員が育たない会社には5つの共通した特徴があるという。

1つ目は「仕事を任せない」こと。氏は、「人は任せられないと成長しない」と述べ、失敗を許容し責任のある仕事を任せることの重要性を説いた。

2つ目は「ポジションがない」ことだ。市ノ澤氏は、「ポジションが人を成長させる」と指摘。役割を与えることで、そのポジションにふさわしい人材へと成長していくと解説した。

3つ目は成長につながる「仕事がない」こと。誰にでもできる単純作業ばかりでは、社外で通用しない人材になってしまう危険性がある。4つ目は「教育の仕組みがない」ことで、個人のやる気に依存するのではなく、会社として計画的に教育する仕組みが必要だと語った。

そして5つ目の特徴として、市ノ澤氏は「行き当たりばったりで採用している」ことを挙げる。経営計画に基づかない無計画な採用が、人材育成がうまくいかない根本的な原因になっているという。

これらの問題を解決し、社員が成長する会社になるためには、「教育も採用も計画的に行う」ことが不可欠であると市ノ澤氏は結論付けた。経営計画を策定し、それに基づいた人材戦略を構築することで、初めて組織は成長軌道に乗る。「人に依存する業種なら仕組みを作りあげろ！」という氏の言葉は、多くの経営者にとって重要な示唆となるだろう。

YouTubeの動画内容

01:03:00

社員が育たない会社の特徴5選
01:26:00

特徴(1) 仕事を任せない
03:18:00

特徴(2) ポジションがない
06:01:00

特徴(4) 教育の仕組みがない
11:11:00

結論：成長する会社を目指せ！

関連記事

儲けてる経営者だけがやっている資金調達のカラクリ！正しい資金調達を徹底解説します

儲けてる経営者だけがやっている資金調達のカラクリ！正しい資金調達を徹底解説します

 粗利は〇〇の考え方ができないと増えません！今からでも一緒に黒字経営を目指しませんか？

粗利は〇〇の考え方ができないと増えません！今からでも一緒に黒字経営を目指しませんか？

 税務署はバカではありません！税務調査で怪しまれる危ない節税を大暴露します！

税務署はバカではありません！税務調査で怪しまれる危ない節税を大暴露します！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

黒字社長の絶対つぶれない経営学_icon

黒字社長の絶対つぶれない経営学

YouTube チャンネル登録者数 6.54万人 1356 本の動画
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun
youtube.com/channel/UCZmJlJEshBDGpEqa30i6ltw YouTube