この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜ多くの中小企業では人の成長が遅いのか？倒産する前に改善できることを徹底解説！

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「なぜ多くの中小企業では人の成長が遅いのか？倒産する前に改善できることを徹底解説！」と題した動画を公開。倒産させないプロとして1万社以上の経営指導実績を持つ市ノ澤翔氏が、社員が育たない会社の構造的な問題を解説した。



市ノ澤氏は冒頭で、「人が育たない会社がどうなっていくかというと、最終的にはボロボロになって組織が崩壊してしまう」と警鐘を鳴らす。氏によると、社員が育たない会社には5つの共通した特徴があるという。



1つ目は「仕事を任せない」こと。氏は、「人は任せられないと成長しない」と述べ、失敗を許容し責任のある仕事を任せることの重要性を説いた。



2つ目は「ポジションがない」ことだ。市ノ澤氏は、「ポジションが人を成長させる」と指摘。役割を与えることで、そのポジションにふさわしい人材へと成長していくと解説した。



3つ目は成長につながる「仕事がない」こと。誰にでもできる単純作業ばかりでは、社外で通用しない人材になってしまう危険性がある。4つ目は「教育の仕組みがない」ことで、個人のやる気に依存するのではなく、会社として計画的に教育する仕組みが必要だと語った。



そして5つ目の特徴として、市ノ澤氏は「行き当たりばったりで採用している」ことを挙げる。経営計画に基づかない無計画な採用が、人材育成がうまくいかない根本的な原因になっているという。



これらの問題を解決し、社員が成長する会社になるためには、「教育も採用も計画的に行う」ことが不可欠であると市ノ澤氏は結論付けた。経営計画を策定し、それに基づいた人材戦略を構築することで、初めて組織は成長軌道に乗る。「人に依存する業種なら仕組みを作りあげろ！」という氏の言葉は、多くの経営者にとって重要な示唆となるだろう。