[2.21 プレミアリーグ第27節](ヴィラ・パーク)

※24:00開始

<出場メンバー>

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 4 エズリ・コンサ

DF 5 タイロン・ミングス

DF 22 イアン・マートセン

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 21 ドウグラス・ルイス

MF 24 アマドゥ・オナナ

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 31 レオン・ベイリー

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 64 J. Wright

DF 3 ビクトル・リンデロフ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

DF 16 アンドレス・ガルシア

MF 6 ロス・バークリー

MF 26 ラマレ・ボハルデ

FW 18 タミー・エイブラハム

FW 19 ジェイドン・サンチョ

監督

ウナイ・エメリ

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 4 イーサン・アンパドゥ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 2 ジェイデン・ボーグル

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 18 アントン・シュタハ

MF 44 イリア・グルエフ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 22 田中碧

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります