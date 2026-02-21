アストン・ビラvsリーズ スタメン発表
[2.21 プレミアリーグ第27節](ヴィラ・パーク)
※24:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 21 ドウグラス・ルイス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 64 J. Wright
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
DF 16 アンドレス・ガルシア
MF 6 ロス・バークリー
MF 26 ラマレ・ボハルデ
FW 18 タミー・エイブラハム
FW 19 ジェイドン・サンチョ
監督
ウナイ・エメリ
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 4 イーサン・アンパドゥ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります