¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¢ª¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â°ìÁ®¡ª Æ£»Þ¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤¬ÎÏ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¥×¥í½é¥´¡¼¥ë
¡¡¼«¤éºî¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ£»ÞMYFC¤Ï£²·î21Æü¡¢J£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àá¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡31Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤â¡¢¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¡¢ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡£Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤êÈ´¤¯¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¡£Á°Àá¤ËÂ³¤¯¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¸½¤ë ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¡ª
¡¡Æ£»ÞMYFC¤Ï£²·î21Æü¡¢J£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àá¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡31Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤â¡¢¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¡¢ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡£Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤êÈ´¤¯¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¡£Á°Àá¤ËÂ³¤¯¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¸½¤ë ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¡ª