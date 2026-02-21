ºÇ²¼°Ì¥¥ó¥°¥¹¤Î¶ìÇº¤ÏÂ³¤¯¡Ä¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ÇÎ¥Ã¦¡¢¼çÎÏ¿Ø¤ËÂ³¤¯º£µ¨Á´µÙ¤Ë
¡¡2·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤Î¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î»Ä¤ê¤òÁ´µÙ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡ØNBA TV¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥ê¥Ýー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥¤¥ó¥º»á¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
BREAKING: Sacramento Kings forward De¡ÇAndre Hunter will undergo season-ending eye surgery, league sources tell @TheSteinLine and me.
📸: @SacramentoKings pic.twitter.com/IAvaPRALoz
- Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 20, 2026
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Ç¥Ðー¥¸¥Ë¥¢Âç³Ø½Ð¿È¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤Ï¡¢201¥»¥ó¥Á100¥¥í¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¡£2019Ç¯¤ÎNBA¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤«¤éÁ´ÂÎ4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥êー¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Î¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤Ø¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¥ã¥Ö¥¹¤Ç43»î¹ç¡Ê¤¦¤ÁÀèÈ¯23»î¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ26.2Ê¬¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ÇÆ±14.0ÆÀÅÀ4.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.1¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2·î1Æü¤ËÀ®Î©¤·¤¿¥¥ó¥°¥¹¡¦¥¥ã¥Ö¥¹¡¦¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î3¥Áー¥à´Ö¥È¥ìー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ó¥°¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£¿·¤¿¤Ê¥Áー¥à¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤É¤Á¤é¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÇÆ±7.5ÆÀÅÀ1.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥°¥¹¤Ï¼çÎÏ¤Î¥É¥Þ¥ó¥¿¥¹¡¦¥µ¥Ü¥Ë¥¹¡Êº¸¥Ò¥¶¼ê½Ñ¡Ë¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥é¥Óー¥ó¡Ê±¦¼ê¼ê½Ñ¡Ë¤âº£¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤Ï¤½¤ì¤é¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¥ó¥°¥¹¤Ï12¾¡45ÇÔ¤È¡¢º£¥·ー¥º¥ó¥êー¥°ºÇ²¼°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éâ¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤Ç¥¥ã¥Ö¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥¿ー