¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë/nogachannel¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚËèÆü5Ê¬¤ÇÂ¨¸ú¥ê¥»¥Ã¥È¡Û¥¬¥Á¥¬¥ÁÇØÃæ¡¦¼ó¡¦¸ª¤¬¥¹ー¥Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¸ª¹Ã¹ü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á&¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ò¤ï¤º¤«5Ê¬¤Ç·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢³Æ¼ïÌÜ¤ò20ÉÃ¤º¤Ä¡¢µÙ·Æ¤Ê¤·¤Ç¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¹Ô¤¦¹½À®¤Ç¤¹¡£¤Î¤¬»á¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·Áá¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤º¤Ï¼ó¤ÎÂ¦ÌÌ¤ä¼Ð¤á¸å¤í¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿¤Ð¤¹¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸ª¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ó¶Ú¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¿¤Ó¤ë´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¤Û¤°¤¹Æ°¤¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾ÏÓ¤ò¾å¤²²¼¤²¤·¤Æ¸ª¹Ã¹ü¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢Éª¤ò90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤Æ¸ª¹Ã¹ü¤ò¶¯¤¯´ó¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¶ÚÆù¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÇØÃæ¤ò´Ý¤á¡¢8¤Î»ú¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÏÓ¤ò²ó¤¹Æ°¤¤Ç¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Î´Ö¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ÇÈè¤ì¤¬¤Á¤Ê»Ø¤äÁ°ÏÓ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢Æó¤ÎÏÓ¡Ê¾åÏÓ»°Æ¬¶Ú¡Ë¤ò¿¤Ð¤¹Æ°¤¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¤Î¤¬»á¤¬ËèÆü5Ê¬¤Ç¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»»þ´Ö¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Î¹ç´Ö¤ä½¢¿²Á°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î5Ê¬´Ö¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÆü¡¹¤Î½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤Ä¤é¤¤ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
8¥ö·î¤Ç-10kgÁé¤»¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤éÂ³¤¯¡ªÁ´ÊÆ¥è¥¬¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹RYT200ÊÝ»ý¡£