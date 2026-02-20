この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

就活支援YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【徹底解説】「戦略すべて教えます」外資コンサルに内定した超優秀25卒が語る面接＆GDテクニックが参考になりすぎた…｜27卒・28卒」と題した動画を公開した。動画では、外資系コンサルティングファームや大手企業に内定した25卒の丸木氏を招き、就活を成功させるための具体的な戦略とマインドセットについて解説された。



丸木氏はまず、就活がうまくいった要因として「自己理解」「言語化能力」、そしてコンサル業界で特に重要視される「構造化能力」の3点を挙げた。構造化能力とは、バラバラに存在する情報を整理し、それらを包含する言葉に集約する力だと定義する。例えば、「漏れなくダブりなく」という概念を説明する際、タレントのローランド氏の「俺か、俺以外か」という言葉を例に挙げ、情報を整理・分類する思考プロセスの重要性を説いた。



面接対策において、丸木氏は「自己紹介以外で1分話すのは長い」と指摘する。一方的に話し続けるのではなく、面接官との「会話」を成立させることが重要だと語る。突飛な質問をされた際も、焦って即答するのではなく、「考える時間をください」と伝え、質の高い回答を用意することが好印象に繋がると解説した。



また、グループディスカッション（GD）については、「ファシリテーターと書記は避ける」という独自の戦略を展開した。丸木氏は、全体を俯瞰し議論の流れを管理できる「タイムキーパー」や、議論の結果を構造化して伝える「発表者」の役割を推奨する。特に「No.2の発言量」を意識し、議論が脱線した際に本来の目的に引き戻す役割を担う人物こそが、確実に合格すると断言した。



動画の終盤で丸木氏は、就活は個人戦ではなく「団体戦」であると述べ、周囲と協力して対策することの意義を強調した。この解説は、単なるテクニック論にとどまらず、社会人としても通用する本質的な思考力を養うための重要な指針となるだろう。