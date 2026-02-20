富士ベッド工業が運営するオリジナルブランド「cocochi factory（ココチファクトリー）」は、ゲーミング枕「YOKONEGU GAME（ヨコネグ ゲーム）」がクラウドファンディング「Makuake」にて応援購入総額1,500,000円を突破したことを発表した。

「YOKONEGU GAME」は、「長時間のゲーム姿勢」と「その後の眠り」の両方に着目して開発された、新しいコンセプトのゲーミング枕。うつ伏せや横向き、椅子の上など、ゲームプレイ中の体勢でも体が安定しやすく、腕の置き場をつくりやすい形状で設計されている。

現在、「Makuake」では最大30%OFFとなる割引価格での応援購入が可能。プロジェクト終了日の3月30日までに支払いを完了した時点で購入が成立し、4月末までにお届け予定としている。

□マクアケ「YOKONEGU GAME」のページ