「パンチドランク・ウーマン」篠原涼子×ジェシー×藤木直人織りなす三角関係に変化 プロデューサー明かす後半の見どころ「大きな動きがあります」
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の篠原涼子が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」（毎週日曜よる10時30分〜）の第5話が22日に放送される。放送を前に、これまでを振り返り、後半の見どころをプロデューサーコメントとともに届ける。
舞台は未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所。ベテラン女性刑務官・こずえ（篠原）は、規律正しく真面目に生きてきたが、強盗殺人罪で起訴された未決拘禁者・怜治（ジェシー）との出会いで人生が狂い始める。こずえと怜治の出会いは怜治の事件担当刑事・佐伯雄介（藤木直人）の運命も大きく変えていくことになる。3人の運命が交錯する中、こずえは怜治とともに決して許されぬ“脱獄”へと踏み出す。女刑務官はなぜ道を踏み外したのか。理性と本能の狭間で揺れ動く女性の姿を描く。
父・日下春臣（竹財輝之助）の殺人容疑で氷川拘置所に移送されてきた怜治は、拘置所内で起きた騒動の中、こずえの耳元で「一緒に逃げよう」と囁く。その瞬間、こずえの脳裏に28年前、恋人だった日下春臣から同じ言葉をかけられた記憶がフラッシュバック。取り調べで黙秘を貫く怜治は、こずえに「俺は親父を殺してない」と告白した。
怜治は、死刑囚の元教祖・鎧塚弘泰（河内大和）を脱獄させるため拘置所内で暗躍するカルト教団『廻の光』に「仲間に入れろ」と共闘をもちかける。こずえの部下の刑務官・海老原秀彦（小関裕太）が実はカルト教団の信者でこずえらを裏切っており、カルト教団による脱獄計画は着々と進行していく。
怜治の事件を担当する佐伯・こずえ・春臣の3人は大学時代の親友。佐伯は怜治に接見し、「春臣はこずえのトラウマなんだよ」と、こずえが春臣に裏切られたことを告げる。そんな中、拘置所内で、こずえが河北竜馬（カルマ）ら半グレ集団から暴行を受ける事件が発生。こずえは怜治に助けられ、怜治に強く抱き締められたこずえの中で何かが音を立てて壊れ始めた。
初回放送からXで世界トレンド1位を達成する盛り上がりを見せる本作。公式SNSには「ルールに縛られているこずえが今後どう変化していくのか」、「刑務官を悪女に変えていく怜治のあの瞳、絶対何かある」など、ストーリーやキャストたちの活躍への期待の声が殺到し、盛り上がりを見せている。
本作は約3年前、プロデューサーの鈴木亜希乃氏が米国で実際に起きた「真面目で優秀な女性刑務官が、男性受刑者を脱獄させて一緒に逃げた」という事件のニュースから着想を得たことで始まった。鈴木氏は「ニュースを見たときに、この女性刑務官はなぜそんなことをしてしまったのだろうと思いました。企画を進めていくうえで、視聴者の方にも一番興味を持ってもらえるところだと感じました」といい、「なので、こずえのキャラクター作りは監督、脚本家とたくさん話し合い、ルールで自分を縛るところや、それが壊されていくところはしっかり描いていくことにしました」と制作のこだわりを紹介。
「1話から4話までの前半部分では、こずえは春臣との過去があるので怜治には絶対に近づきたくないはずなのですが、それでも近づかざるを得ない状況になり、様々な事件が立て続けに起こる中、こずえと怜治の距離が確実に縮まっていく様子がしっかりと描かれていると思います」と前半部分に手応えを感じていることを明かした。
主演の篠原に関して、鈴木氏は「篠原さんは『無表情なのに感情がわかるお芝居をしてみたい』ということを撮影前におっしゃっていましたが、無表情のまま唇だけがわなないていたり、目線は動いていないのですが瞳の中が動いているみたいなお芝居をしてくださって、こずえというキャラクターの魅力が存分に出ていると感じています」と絶賛。
「ジェシーさんは『ビジュアルも全部、作品に合わせますよ』と言ってくれました。衣装や髪型も含めて怜治の役作りに努力してくれ、SNSでも話題になっているのを見て、瞳の鋭さ含め本当にカッコいい怜治になっていると思います」、「佐伯は、春臣のことがあるので刑事として怜治に接しながらも動揺しているところがあります。そんなちょっとした揺れだったりを藤木さんが繊細に表現してくれているのですが、佐伯に関していうと、爆発していくのは後半です。『藤木さんファンの方、お待たせしました』という感じです（笑）」とジェシー、藤木にも言及している。
「第1話から第4話までが“助走期間”だとすると、第5話から“本番”が始まります。最終回まで本当に色々なことが起こるのですが、まず注目していただきたいのは、裏切り者の刑務官の海老原と、元教祖で死刑囚の鎧塚の2人がどうなるのかですね」と後半の最初の見どころをコメント。「後半は、“こずえ＝悪女編”でもあります。こずえの悪女への変貌は、最初は“正義のため”ではあるのですが、愛だったり欲望だったりに突き動かされ、最終的には自分の本能に従い目的のためならどんな手も使うといったような女になっていくと思います」と最終回に向けた展望を言葉にした。
視聴者の方に向けて、「後半では、こずえ、怜治、佐伯の3人に大きな動きがあります。恋愛の三角関係もですし、刑務官×殺人犯×刑事としての三角関係もめまぐるしく動いていきます。そこに注目していただきたいです」とメッセージを送っている。（modelpress編集部）
◆篠原涼子主演「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」
◆「パンチドランク・ウーマン」前半（第1話〜第4話）振り返り
◆なぜ彼女は道を踏み外したのか―実話から生まれた物語の核心
◆篠原涼子×ジェシー×藤木直人、三角関係を織りなす3人の演技に脱帽
◆「パンチドランク・ウーマン」後半（第5話〜最終回）のポイント
