¡Ú¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡Û¤¢¤ï¤äàÀ¤µª¤ÎÂç¸í¿³á¥«¥Ê¥À¡½¥Á¥§¥³Àï¤Ç£¶¿Í¥×¥ì¡¼¡Ö¤Ê¤¼¸«Æ¨¤·¤¿¡©¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò½à¡¹·è¾¡¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î¥«¥Ê¥À¤¬¥Á¥§¥³¤Ë±äÄ¹¤ÎËö£´¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¸í¿³¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇòÇ®¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ö¥Á¥§¥³¤¬¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥Ñ¥é¥È¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢É¹¾å¤Ë£¶¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¤â¤·¥«¥Ê¥À¤¬±äÄ¹Àï¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤Î¸å¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¿³È½¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï¤³¤¦¤À¡£¡Ö¥Á¥§¥³¤¬£³ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¥Á¥§¥³¤ÏÉ¹¾å¤Ë£¶¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¼ã´³¤Îº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¡£Âè£³¥Ô¥ê¥ª¥ÉÃæÈ×¡¢¥Ñ¥é¥È¤¬£±¿Í¾¯¤Ê¤¤¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ó¥Ë¥ó¥È¥ó¤ò¤«¤ï¤¹¥ê¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Í¥«¥¹¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥Á¥§¥³¤Ï¼éÈ÷¥¾¡¼¥ó¤Ë£¶¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Á¥§¥³¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ø¥ë¥È¥ë¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¥Í¥«¥¹¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¤ò½¦¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥º¥¤È¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥Æ¥£¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥Ñ¥é¥È¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤òÁ÷¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ÏÀë¹ð¤µ¤ì¤º¡¢£É£É£È£Æ¡Ê¹ñºÝ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Îµ¬Â§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿³ºº¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê£±¿ÍÂ¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Á¥§¥³¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢£µ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ñ¥é¥È¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È±ÇÁü¤Ë¤âà¾Úµòá¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥«¥Ê¥À¤¬»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ±äÄ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥§¥³¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éàÀ¤µª¤ÎÂç¸í¿³á¤È¤·¤Æ·ã¿Ì¤¬Áö¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤âÂ®Êó¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤Ê¤¼£´¿Í¤Î¿³È½¤¬¤³¤ì¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼É¹¾å¤ÎÁª¼ê¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¤âÃ¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬à¥¹¥ë¡¼á¤·¤¿¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¡£¡Ö£²¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢£É£É£È£Æ¡¢ÆÃ¤Ë¿³È½ÃÄ¤òÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤«¤éµß¤Ã¤¿¡×¤È¥«¥Ê¥À¤ÎÆÀÅÀÁª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤òÌÈ¤ì¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Çµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£