男子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米プロ選手権」２日目（１５日＝日本時間１６日、ペンシルべニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクＧＣ＝パー７０）、３４位から出た松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーと６７のラウンドで通算３アンダーとし、首位と１打差の３位に急浮上した。２０２１年「マスターズ」に続くメジャー２勝目を狙う松山は前半で１つスコアを伸ばすと、後半に３バーディー（１ボギー