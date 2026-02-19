Google、Tensor G4搭載の新スマホ「Pixel 10a」を発表！日本でも発売予定で後日予約開始。価格はアメリカでは499ドル（約7万7千円）から

Google、Tensor G4搭載の新スマホ「Pixel 10a」を発表！日本でも発売予定で後日予約開始。価格はアメリカでは499ドル（約7万7千円）から