¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û¿¼ÅÄçýè½¤¬½÷»Ò£Ó£Ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡ª¼þ°Ï¤Î¡Öçýè½¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤ËÈ¯Ê³¡¡Â¼À¥¿´³ñ¤ÏÆ¼
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê£Ó£Ó¡Ë·è¾¡¤Ï£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¼ÅÄçýè½¡Ê£±£¹¡á¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê£±Æü±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¡£¿¼ÅÄ¤Ï£±²óÌÜ¤ÇÅ¾ÅÝ¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É£·£²£°¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Æ£¸£µ¡¦£·£°ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£¾¡Éé¤Î£³²óÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ£¸£·¡¦£¸£³ÅÀ¡£¸åÂ³Áª¼ê¤¬¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ò¾å²ó¤ì¤º¶â¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£Â¼À¥¿´³ñ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ï£¹°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö£Ó£Ó¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡££Â£Á¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¹¥í¡¼¥×¤â¤¢¤ë¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¡Øçýè½¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¤¿¥é¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Â£Á¤È¤Î£²´§¤òÁÀ¤Ã¤¿Â¼À¥¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡£µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¾¡Éé¤Î£³²óÌÜ¤Ç²ñ¿´¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢£¸£µ¡¦£¸£°ÅÀ¤È¿¼ÅÄ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¡¢£Â£Á¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£